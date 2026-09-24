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В Москве прошел форум "Управление данными — 2026"

В Москве прошел форум "Управление данными — 2026" - 24.09.2026, ПРАЙМ

В Москве прошел форум "Управление данными — 2026"

Переход от классического управления данными к управлению данными для искусственного интеллекта стал центральной темой форума "Управление данными — 2026",... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T16:56+0300

2026-09-24T16:56+0300

2026-09-24T17:04+0300

технологии

москва

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МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Переход от классического управления данными к управлению данными для искусственного интеллекта стал центральной темой форума "Управление данными — 2026", организованного Издательством "Открытые системы". Участники обсуждали миграцию и импортозамещение, качество и безопасность информации, корпоративные модели данных и появление ИИ-агентов в бизнес-процессах.Главный вывод мероприятия - внедрение искусственного интеллекта невозможно отделить от data-инфраструктуры. Компании могут экспериментировать с генеративными моделями, однако без единого языка данных, понятных владельцев информации и контроля качества ИИ будет получать противоречивый контекст и воспроизводить ошибки.Деловая программа форума началась с обсуждения того, как меняется управление данными. В числе ключевых тем оказались Data Management и Data Governance, семантическая инженерия, корпоративная модель данных и дата-стратегии на горизонте 2027 года.Отдельное внимание спикеры уделили вопросу доверия к результатам работы ИИ. Участники разбирали, как контролировать ИИ-агента, каким образом метаданные могут использоваться интеллектуальными системами и как выстроить управление данными против галлюцинаций искусственного интеллекта.С практической точки зрения это означает переход от формального ведения каталогов и регламентов к созданию среды, в которой ИИ может безопасно обращаться к корпоративной информации. В такую среду входят единые определения показателей, описание происхождения данных, контроль доступа, правила исправления ошибок и ответственность конкретных подразделений."Когда метаданные читает ИИ-агент" — одна из тем форума — отражает этот сдвиг особенно точно. Если раньше каталог данных был прежде всего инструментом для аналитиков и администраторов, то теперь он становится частью интерфейса между корпоративной информацией и автономными цифровыми помощниками.Важной частью программы стало обсуждение миграции и импортозамещения. Представители НСПК, "АВТОВАЗа", Сбера и ВТБ обсудили, что будет происходить после первичного перехода на отечественные решения.Участники форума обращали внимание на то, что замена отдельных систем сама по себе не решает проблему управления данными. При переносе информации в новое хранилище компания рискует сохранить старые противоречия: дубли, разрозненные справочники, неясные правила расчета показателей и отсутствие владельцев данных.Эти риски проявляются особенно заметно в крупных организациях. В промышленности данные распределены между инженерными системами, производственными контурами и корпоративной отчетностью. В ретейле и телекоме они связаны с клиентскими профилями, продажами и операционными процессами. В финансовом секторе к этим требованиям добавляются регуляторные ограничения и высокая цена ошибки.На форуме обсуждались опыт импортозамещения системы управления инженерными данными, миграция на новое хранилище и переход к суверенным аналитическим платформам. Одним из решений называлось предварительное наведение порядка в информации — до, а не после переноса данных.Форум показал, что вопрос уже не сводится к тому, внедрять ли искусственный интеллект. Для компаний он постепенно превращается в более практическую задачу: готовы ли их данные к тому, чтобы ИИ мог безопасно использовать их в повседневной работе.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, москва