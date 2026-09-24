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Гана выразила интерес к российским технологиям в энергетики - 24.09.2026, ПРАЙМ
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Гана выразила интерес к российским технологиям в энергетики
Гана выразила интерес к российским технологиям в энергетики - 24.09.2026, ПРАЙМ
Гана выразила интерес к российским технологиям в энергетики
Гана выразила интерес к применению российских технологий и оборудования в энергетической сфере, сообщило Минэнерго России. | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T16:42+0300
2026-09-24T16:46+0300
россия
гана
москва
сергей цивилев
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Гана выразила интерес к применению российских технологий и оборудования в энергетической сфере, сообщило Минэнерго России. Министр энергетики РФ Сергей Цивилев в четверг провел рабочую встречу с министром энергетики и зеленого перехода Республики Гана Джоном Абдулаем Джинапором, в ходе которой обсуждались перспективы двустороннего взаимодействия в энергетической сфере. "Ганская сторона выразила заинтересованность в применении российских технологий и оборудования", - говорится в сообщении российского министерства. На встрече министров также обсуждалась возможность реализации инициатив в атомной отрасли. По итогам встречи достигнута договоренность о подготовке необходимых документов для дальнейшего развития двусторонних связей. "Россия заинтересована в последовательном расширении взаимодействия с африканскими государствами и реализации совместных инициатив. Энергетика является одной из ключевых сфер, где российские технологии и компетенции востребованы нашими партнерами", - приводятся слова Цивилева в сообщении Минэнерго РФ. Также отдельное внимание на встрече было уделено подготовке к третьему саммиту и экономическому и гуманитарному форуму Россия-Африка, который пройдет 28-29 октября в Москве. Стороны отметили значимость форума для обсуждения перспективных проектов и определения дальнейших направлений российско-ганского партнерства.
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россия, гана, москва, сергей цивилев
РОССИЯ, ГАНА, МОСКВА, Сергей Цивилев
16:42 24.09.2026 (обновлено: 16:46 24.09.2026)
 
Гана выразила интерес к российским технологиям в энергетики

Минэнерго: Гана заинтересовалась российскими технологиями и оборудованием в энергетике

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Гана выразила интерес к применению российских технологий и оборудования в энергетической сфере, сообщило Минэнерго России.
Министр энергетики РФ Сергей Цивилев в четверг провел рабочую встречу с министром энергетики и зеленого перехода Республики Гана Джоном Абдулаем Джинапором, в ходе которой обсуждались перспективы двустороннего взаимодействия в энергетической сфере.
"Ганская сторона выразила заинтересованность в применении российских технологий и оборудования", - говорится в сообщении российского министерства.
На встрече министров также обсуждалась возможность реализации инициатив в атомной отрасли. По итогам встречи достигнута договоренность о подготовке необходимых документов для дальнейшего развития двусторонних связей.
"Россия заинтересована в последовательном расширении взаимодействия с африканскими государствами и реализации совместных инициатив. Энергетика является одной из ключевых сфер, где российские технологии и компетенции востребованы нашими партнерами", - приводятся слова Цивилева в сообщении Минэнерго РФ.
Также отдельное внимание на встрече было уделено подготовке к третьему саммиту и экономическому и гуманитарному форуму Россия-Африка, который пройдет 28-29 октября в Москве. Стороны отметили значимость форума для обсуждения перспективных проектов и определения дальнейших направлений российско-ганского партнерства.
 
РОССИЯГАНАМОСКВАСергей Цивилев
 
 
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