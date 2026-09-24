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МЭР ждет роста экспорта газа по трубам из России в 2026 году на 1,7%

МЭР ждет роста экспорта газа по трубам из России в 2026 году на 1,7% - 24.09.2026, ПРАЙМ

МЭР ждет роста экспорта газа по трубам из России в 2026 году на 1,7%

Минэкономразвития РФ ждет роста экспорта трубопроводного газа из России по итогам года на 1,7% - до 117,5 миллиарда кубометров, сообщил журналистам... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T16:18+0300

2026-09-24T16:18+0300

2026-09-24T16:18+0300

энергетика

газ

россия

максим решетников

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ ждет роста экспорта трубопроводного газа из России по итогам года на 1,7% - до 117,5 миллиарда кубометров, сообщил журналистам представитель министерства. Ранее в четверг на заседании правительства министр экономического развития Максим Решетников представил прогноз социально-экономического развития России на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов. По словам представителя министерства, в прошлом году показатель составил 115,5 миллиарда кубометров. В базовом сценарии ожидается, что по итогам текущего года он вырастет до 117,5 миллиарда кубометров, а в 2027 году увеличится еще на 2,6% - до 120,5 миллиарда. При этом министерство ожидает, что в 2028 году экспорт газа по трубе снизится до 115 миллиардов кубометров, а в 2029 году - восстановится до 119,5 миллиарда кубометров.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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газ, россия, максим решетников