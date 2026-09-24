https://1prime.ru/20260924/gaz-873648097.html
МЭР ждет роста экспорта газа по трубам из России в 2026 году на 1,7%
МЭР ждет роста экспорта газа по трубам из России в 2026 году на 1,7% - 24.09.2026, ПРАЙМ
МЭР ждет роста экспорта газа по трубам из России в 2026 году на 1,7%
Минэкономразвития РФ ждет роста экспорта трубопроводного газа из России по итогам года на 1,7% - до 117,5 миллиарда кубометров, сообщил журналистам... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T16:18+0300
2026-09-24T16:18+0300
2026-09-24T16:18+0300
энергетика
газ
россия
максим решетников
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873648097.jpg?1790255934
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ ждет роста экспорта трубопроводного газа из России по итогам года на 1,7% - до 117,5 миллиарда кубометров, сообщил журналистам представитель министерства. Ранее в четверг на заседании правительства министр экономического развития Максим Решетников представил прогноз социально-экономического развития России на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов. По словам представителя министерства, в прошлом году показатель составил 115,5 миллиарда кубометров. В базовом сценарии ожидается, что по итогам текущего года он вырастет до 117,5 миллиарда кубометров, а в 2027 году увеличится еще на 2,6% - до 120,5 миллиарда. При этом министерство ожидает, что в 2028 году экспорт газа по трубе снизится до 115 миллиардов кубометров, а в 2029 году - восстановится до 119,5 миллиарда кубометров.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, россия, максим решетников
Энергетика, Газ, РОССИЯ, Максим Решетников
МЭР ждет роста экспорта газа по трубам из России в 2026 году на 1,7%
Минэкономразвития ждет роста экспорта газа по трубам из России по итогам года на 1,7%
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ ждет роста экспорта трубопроводного газа из России по итогам года на 1,7% - до 117,5 миллиарда кубометров, сообщил журналистам представитель министерства.
Ранее в четверг на заседании правительства министр экономического развития Максим Решетников представил прогноз социально-экономического развития России на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов.
По словам представителя министерства, в прошлом году показатель составил 115,5 миллиарда кубометров. В базовом сценарии ожидается, что по итогам текущего года он вырастет до 117,5 миллиарда кубометров, а в 2027 году увеличится еще на 2,6% - до 120,5 миллиарда.
При этом министерство ожидает, что в 2028 году экспорт газа по трубе снизится до 115 миллиардов кубометров, а в 2029 году - восстановится до 119,5 миллиарда кубометров.