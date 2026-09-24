Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МЭР ждет роста экспорта газа по трубам из России в 2026 году на 1,7% - 24.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260924/gaz-873648097.html
МЭР ждет роста экспорта газа по трубам из России в 2026 году на 1,7%
МЭР ждет роста экспорта газа по трубам из России в 2026 году на 1,7% - 24.09.2026, ПРАЙМ
МЭР ждет роста экспорта газа по трубам из России в 2026 году на 1,7%
Минэкономразвития РФ ждет роста экспорта трубопроводного газа из России по итогам года на 1,7% - до 117,5 миллиарда кубометров, сообщил журналистам... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T16:18+0300
2026-09-24T16:18+0300
энергетика
газ
россия
максим решетников
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873648097.jpg?1790255934
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ ждет роста экспорта трубопроводного газа из России по итогам года на 1,7% - до 117,5 миллиарда кубометров, сообщил журналистам представитель министерства. Ранее в четверг на заседании правительства министр экономического развития Максим Решетников представил прогноз социально-экономического развития России на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов. По словам представителя министерства, в прошлом году показатель составил 115,5 миллиарда кубометров. В базовом сценарии ожидается, что по итогам текущего года он вырастет до 117,5 миллиарда кубометров, а в 2027 году увеличится еще на 2,6% - до 120,5 миллиарда. При этом министерство ожидает, что в 2028 году экспорт газа по трубе снизится до 115 миллиардов кубометров, а в 2029 году - восстановится до 119,5 миллиарда кубометров.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, россия, максим решетников
Энергетика, Газ, РОССИЯ, Максим Решетников
16:18 24.09.2026
 
МЭР ждет роста экспорта газа по трубам из России в 2026 году на 1,7%

Минэкономразвития ждет роста экспорта газа по трубам из России по итогам года на 1,7%

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ ждет роста экспорта трубопроводного газа из России по итогам года на 1,7% - до 117,5 миллиарда кубометров, сообщил журналистам представитель министерства.
Ранее в четверг на заседании правительства министр экономического развития Максим Решетников представил прогноз социально-экономического развития России на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов.
По словам представителя министерства, в прошлом году показатель составил 115,5 миллиарда кубометров. В базовом сценарии ожидается, что по итогам текущего года он вырастет до 117,5 миллиарда кубометров, а в 2027 году увеличится еще на 2,6% - до 120,5 миллиарда.
При этом министерство ожидает, что в 2028 году экспорт газа по трубе снизится до 115 миллиардов кубометров, а в 2029 году - восстановится до 119,5 миллиарда кубометров.
 
ЭнергетикаГазРОССИЯМаксим Решетников
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала