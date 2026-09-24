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Газопровод "Белогорск — Хабаровск" построен более чем на 90 процентов
Газопровод "Белогорск — Хабаровск" построен более чем на 90 процентов - 24.09.2026, ПРАЙМ
Газопровод "Белогорск — Хабаровск" построен более чем на 90 процентов
Газопровод "Белогорск - Хабаровск", который является перемычкой между магистральными газопроводами на востоке России "Сахалин - Хабаровск - Владивосток" и "Сила | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T15:32+0300
2026-09-24T15:32+0300
2026-09-24T15:32+0300
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газпром
сила сибири
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Газопровод "Белогорск - Хабаровск", который является перемычкой между магистральными газопроводами на востоке России "Сахалин - Хабаровск - Владивосток" и "Сила Сибири", построен более чем на 90%, сообщил "Газпром".
"Для соединения "Сахалин – Хабаровск – Владивосток" и "Силы Сибири" "Газпром" прокладывает газопровод "Белогорск – Хабаровск". В настоящее время строительная готовность объекта составляет более 90%, выполнено технологическое присоединение к "Сахалин – Хабаровск – Владивосток", - говорится в сообщении компании.
В апреле компания сообщала, что газопровод "Белогорск - Хабаровск" построен на 75% - уложено 754 километра трубы из 828 километров, предусмотренных проектом. В мае "Газпром" сообщал о проведении пневматических испытаний на ключевом участке газопровода. А в июне глава компании Алексей Миллер заявил, что "Белогорск - Хабаровск" будет запущен в текущем году.
Газопровод "Белогорск - Хабаровск" - первоочередной объект проекта "Газпрома" "Восточная система газоснабжения" (ВСГ). Он соединит газопроводы "Сила Сибири" и "Сахалин - Хабаровск - Владивосток", а также создаст условия для газификации Белогорска (Амурская область) и Биробиджана (Еврейская автономная область).
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Газ, РОССИЯ, Хабаровск, Белогорск, Амурская область, Алексей Миллер, Газпром, Сила Сибири, Газопровод "Сила Сибири"
Газопровод "Белогорск — Хабаровск" построен более чем на 90 процентов
"Газпром": газопровод "Белогорск - Хабаровск" построен более чем на 90%
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Газопровод "Белогорск - Хабаровск", который является перемычкой между магистральными газопроводами на востоке России "Сахалин - Хабаровск - Владивосток" и "Сила Сибири", построен более чем на 90%, сообщил "Газпром".
"Для соединения "Сахалин – Хабаровск – Владивосток" и "Силы Сибири" "Газпром" прокладывает газопровод "Белогорск – Хабаровск". В настоящее время строительная готовность объекта составляет более 90%, выполнено технологическое присоединение к "Сахалин – Хабаровск – Владивосток", - говорится в сообщении компании.
В апреле компания сообщала, что газопровод "Белогорск - Хабаровск" построен на 75% - уложено 754 километра трубы из 828 километров, предусмотренных проектом. В мае "Газпром" сообщал о проведении пневматических испытаний на ключевом участке газопровода. А в июне глава компании Алексей Миллер заявил, что "Белогорск - Хабаровск" будет запущен в текущем году.
Газопровод "Белогорск - Хабаровск" - первоочередной объект проекта "Газпрома" "Восточная система газоснабжения" (ВСГ). Он соединит газопроводы "Сила Сибири" и "Сахалин - Хабаровск - Владивосток", а также создаст условия для газификации Белогорска (Амурская область) и Биробиджана (Еврейская автономная область).