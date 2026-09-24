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"Газпром" завершает строительство первой очереди Южно-Якутской ТЭС - 24.09.2026, ПРАЙМ
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"Газпром" завершает строительство первой очереди Южно-Якутской ТЭС
"Газпром" завершает строительство первой очереди Южно-Якутской ТЭС - 24.09.2026, ПРАЙМ
"Газпром" завершает строительство первой очереди Южно-Якутской ТЭС
"Газпром" завершает строительство первой очереди Южно-Якутской ТЭС в Якутии, сообщила компания. | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T16:11+0300
2026-09-24T16:11+0300
россия
хабаровск
приморский край
якутия
газпром
газпром энергохолдинг
русгидро
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. "Газпром" завершает строительство первой очереди Южно-Якутской ТЭС в Якутии, сообщила компания. "Сейчас компания… завершает строительство первой очереди Южно-Якутской ТЭС", - говорится в сообщении. Южно-Якутская ТЭС - проект, реализуемый ООО "Газпром энергохолдинг". Мощность электростанции составит 313 МВт, ввод в эксплуатацию намечен в два этапа - на октябрь 2026 и октябрь 2027 годов. В августе прошлого года кабмин утвердил капитальные затраты на строительство Южно-Якутской ТЭС на уровне 128,8 миллиарда рублей. В июне текущего года "Газпром" приступил к пуско-наладочным работам на строящейся первой очереди станции. В сообщении компания также добавляет, что в настоящее время ведет сооружение второго энергоблока мощностью 450 МВт на Свободненской ТЭС в Амурской области. В январе в распоряжении правительства сообщалось, что ввод в эксплуатацию нового энергоблока Свободненской ТЭС запланирован на начало 2029 года. Также "Газпром" сообщает, что ведет техническое перевооружение действующей газораспределительной станции (ГРС-1) во Владивостоке. Это позволит увеличить подачу газа на городские объекты, прежде всего на ТЭЦ-2, которая является основным источником тепла и электроэнергии во городе. Помимо этого, "Газпром" ведет работы на магистральном газопроводе "Сахалин – Хабаровск – Владивосток" по увеличению пропускной способности головной компрессорной станции (ГКС) "Сахалин" и сооружение новых компрессорных станций (КС) "Хабаровская" и "Дальнереченская". От газопровода компания прокладывает газопроводы-отводы с ГРС для потребителей Хабаровского и Приморского краев, а также для перспективных объектов генерации. В частности, для ТЭЦ-4 в Хабаровске и Артемовской ТЭЦ-2 в Приморском крае, которые принадлежат компании "Русгидро". В "Газпроме" подчеркнули, что газопровод-отвод и ГРС для Артемовской ТЭЦ-2 готовы к работе.
хабаровск
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россия, хабаровск, приморский край, якутия, газпром, газпром энергохолдинг, русгидро
РОССИЯ, Хабаровск, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, ЯКУТИЯ, Газпром, Газпром энергохолдинг, Русгидро
16:11 24.09.2026
 
"Газпром" завершает строительство первой очереди Южно-Якутской ТЭС

"Газпром" завершает строительство первой очереди Южно-Якутской ТЭС в Якутии

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. "Газпром" завершает строительство первой очереди Южно-Якутской ТЭС в Якутии, сообщила компания.
"Сейчас компания… завершает строительство первой очереди Южно-Якутской ТЭС", - говорится в сообщении.
Южно-Якутская ТЭС - проект, реализуемый ООО "Газпром энергохолдинг". Мощность электростанции составит 313 МВт, ввод в эксплуатацию намечен в два этапа - на октябрь 2026 и октябрь 2027 годов. В августе прошлого года кабмин утвердил капитальные затраты на строительство Южно-Якутской ТЭС на уровне 128,8 миллиарда рублей. В июне текущего года "Газпром" приступил к пуско-наладочным работам на строящейся первой очереди станции.
В сообщении компания также добавляет, что в настоящее время ведет сооружение второго энергоблока мощностью 450 МВт на Свободненской ТЭС в Амурской области. В январе в распоряжении правительства сообщалось, что ввод в эксплуатацию нового энергоблока Свободненской ТЭС запланирован на начало 2029 года.
Также "Газпром" сообщает, что ведет техническое перевооружение действующей газораспределительной станции (ГРС-1) во Владивостоке. Это позволит увеличить подачу газа на городские объекты, прежде всего на ТЭЦ-2, которая является основным источником тепла и электроэнергии во городе.
Помимо этого, "Газпром" ведет работы на магистральном газопроводе "Сахалин – Хабаровск – Владивосток" по увеличению пропускной способности головной компрессорной станции (ГКС) "Сахалин" и сооружение новых компрессорных станций (КС) "Хабаровская" и "Дальнереченская".
От газопровода компания прокладывает газопроводы-отводы с ГРС для потребителей Хабаровского и Приморского краев, а также для перспективных объектов генерации. В частности, для ТЭЦ-4 в Хабаровске и Артемовской ТЭЦ-2 в Приморском крае, которые принадлежат компании "Русгидро".
В "Газпроме" подчеркнули, что газопровод-отвод и ГРС для Артемовской ТЭЦ-2 готовы к работе.
 
РОССИЯХабаровскПРИМОРСКИЙ КРАЙЯКУТИЯГазпромГазпром энергохолдингРусгидро
 
 
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