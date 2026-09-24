Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Индекс делового климата IFO в Германии в сентябре неожиданно вырос - 24.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260924/germanija-873629444.html
Индекс делового климата IFO в Германии в сентябре неожиданно вырос
Индекс делового климата IFO в Германии в сентябре неожиданно вырос - 24.09.2026, ПРАЙМ
Индекс делового климата IFO в Германии в сентябре неожиданно вырос
Индекс делового климата в Германии составил 89,9 пункта, поднявшись с показателя августа в 88,8 пункта - до максимальной отметки с мая 2023 года, когда значение | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T11:25+0300
2026-09-24T12:03+0300
мировая экономика
германия
ifo
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873629444.jpg?1790240606
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Индекс делового климата в Германии составил 89,9 пункта, поднявшись с показателя августа в 88,8 пункта - до максимальной отметки с мая 2023 года, когда значение достигало 90,9 пункта, следует из сообщения исследовательского института IFO.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали роста лишь до 89 пунктов.Кроме того, индекс экономических ожиданий в Германии вырос до 90,4 пункта с пересмотренного значения августа в 89 пунктов (изначальный показатель - 89,1 пункта), прогноз составлял 89,3 пункта. А индекс текущей экономической ситуации в стране составил 89,5 пункта после августовского значения в 88,5 пункта при прогнозе в 89 пунктов."Деловые настроения в Германии улучшились... Компании более позитивно оценили свою текущую деловую ситуацию, и их ожидания также еще больше возросли. Немецкая экономика продолжает восстанавливаться", - говорится в сообщении.
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, германия, ifo
Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, IFO
11:25 24.09.2026 (обновлено: 12:03 24.09.2026)
 
Индекс делового климата IFO в Германии в сентябре неожиданно вырос

IFO: Индекс делового климата в Германии в сентябре вырос до 89,9 пункта

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Индекс делового климата в Германии составил 89,9 пункта, поднявшись с показателя августа в 88,8 пункта - до максимальной отметки с мая 2023 года, когда значение достигало 90,9 пункта, следует из сообщения исследовательского института IFO.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали роста лишь до 89 пунктов.
Кроме того, индекс экономических ожиданий в Германии вырос до 90,4 пункта с пересмотренного значения августа в 89 пунктов (изначальный показатель - 89,1 пункта), прогноз составлял 89,3 пункта. А индекс текущей экономической ситуации в стране составил 89,5 пункта после августовского значения в 88,5 пункта при прогнозе в 89 пунктов.
"Деловые настроения в Германии улучшились... Компании более позитивно оценили свою текущую деловую ситуацию, и их ожидания также еще больше возросли. Немецкая экономика продолжает восстанавливаться", - говорится в сообщении.
 
Мировая экономикаГЕРМАНИЯIFO
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала