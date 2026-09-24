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Индекс делового климата IFO в Германии в сентябре неожиданно вырос

Индекс делового климата IFO в Германии в сентябре неожиданно вырос - 24.09.2026, ПРАЙМ

Индекс делового климата IFO в Германии в сентябре неожиданно вырос

Индекс делового климата в Германии составил 89,9 пункта, поднявшись с показателя августа в 88,8 пункта - до максимальной отметки с мая 2023 года, когда значение | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T11:25+0300

2026-09-24T11:25+0300

2026-09-24T12:03+0300

мировая экономика

германия

ifo

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Индекс делового климата в Германии составил 89,9 пункта, поднявшись с показателя августа в 88,8 пункта - до максимальной отметки с мая 2023 года, когда значение достигало 90,9 пункта, следует из сообщения исследовательского института IFO.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали роста лишь до 89 пунктов.Кроме того, индекс экономических ожиданий в Германии вырос до 90,4 пункта с пересмотренного значения августа в 89 пунктов (изначальный показатель - 89,1 пункта), прогноз составлял 89,3 пункта. А индекс текущей экономической ситуации в стране составил 89,5 пункта после августовского значения в 88,5 пункта при прогнозе в 89 пунктов."Деловые настроения в Германии улучшились... Компании более позитивно оценили свою текущую деловую ситуацию, и их ожидания также еще больше возросли. Немецкая экономика продолжает восстанавливаться", - говорится в сообщении.

германия

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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мировая экономика, германия, ifo