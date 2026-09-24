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Глава ВТБ Костин считает, что за цифровым рублем будущее

Глава ВТБ Костин считает, что за цифровым рублем будущее - 24.09.2026, ПРАЙМ

Глава ВТБ Костин считает, что за цифровым рублем будущее

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин считает, что за цифровым рублем будущее. | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T12:02+0300

2026-09-24T12:02+0300

2026-09-24T12:02+0300

финансы

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эльвира набиуллина

втб

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин считает, что за цифровым рублем будущее. "Ожидать резкого изменения в пользу цифрового рубля не надо, но за этим, конечно, будущее. И особенно мы рассчитываем на систему внешних расчетов", - сказал он, выступая на XXIII Международном банковском форуме. Цифровой рубль - это новая форма национальной валюты. С 1 сентября можно открывать цифровые кошельки через мобильные приложения крупнейших банков - на главной странице есть кнопка с соответствующим логотипом. Как сообщила накануне председатель Банка России Эльвира Набиуллина, россияне за три недели открыли уже 200 тысяч кошельков для цифровых рублей. Она также отметила, что уже 36 российских банков подключились к платформе цифрового рубля.

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финансы, банки, андрей костин, эльвира набиуллина, втб, банк россии