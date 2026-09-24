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Глава ВТБ Костин назвал инфляцию главным врагом российской экономики
Глава ВТБ Костин назвал инфляцию главным врагом российской экономики - 24.09.2026, ПРАЙМ
Глава ВТБ Костин назвал инфляцию главным врагом российской экономики
Главный враг для российской экономики - инфляция, считает глава ВТБ Андрей Костин. | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T12:29+0300
2026-09-24T12:29+0300
2026-09-24T13:43+0300
финансы
банки
андрей костин
втб
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен - ПРАЙМ. Главный враг для российской экономики - инфляция, считает глава ВТБ Андрей Костин. "У нас сегодня главный враг - это инфляция", - сказал он, выступая на XXIII Международном банковском форуме. Глава ВТБ напомнил, что для того, чтобы инфляция не росла, нужно минимизировать количество денег в экономике. Инфляция в России на 21 сентября замедлилась до 6,22% в годовом выражении против 6,24% на 14 сентября, сообщало ранее Минэкономразвития.
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финансы, банки, андрей костин, втб
Финансы, Банки, Андрей Костин, ВТБ
Глава ВТБ Костин назвал инфляцию главным врагом российской экономики
Глава ВТБ Костин назвал инфляцию главным врагом для российской экономики
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен - ПРАЙМ. Главный враг для российской экономики - инфляция, считает глава ВТБ Андрей Костин.
"У нас сегодня главный враг - это инфляция", - сказал он, выступая на XXIII Международном банковском форуме.
Глава ВТБ напомнил, что для того, чтобы инфляция не росла, нужно минимизировать количество денег в экономике.
Инфляция в России на 21 сентября замедлилась до 6,22% в годовом выражении против 6,24% на 14 сентября, сообщало ранее Минэкономразвития.