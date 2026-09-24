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Следующие годы будут менее радужными для прибыли банков, заявил Костин
Следующие годы будут менее радужными для прибыли банков, заявил Костин - 24.09.2026, ПРАЙМ
Следующие годы будут менее радужными для прибыли банков, заявил Костин
Глава ВТБ Андрей Костин считает, что 2027-2028 годы будут "менее радужными" для прибыли банковского сектора, об этом он сказал на XXIII Международном банковском | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T13:24+0300
2026-09-24T13:24+0300
2026-09-24T13:30+0300
банки
финансы
андрей костин
втб
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен - ПРАЙМ. Глава ВТБ Андрей Костин считает, что 2027-2028 годы будут "менее радужными" для прибыли банковского сектора, об этом он сказал на XXIII Международном банковском форуме. "Прибыль, которая вызывает большую зависть у всех, банковского сектора, тоже стабильная. Я бы даже сказал, что даже несколько увеличивается, но я думаю, это явление временное. Мне кажется, что 2027 - 2028 годы будут может даже в этом плане менее радужными", - сказал он. При этом Костин добавил, что в целом банковский сектор устойчив и обеспечивает потребности экономики в необходимом кредитовании. Ранее в сентябре Банк России повысил прогноз по прибыли банковского сектора на 2026 год до 3,9-4,4 триллиона рублей с 3,4-3,9 триллиона рублей.
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банки, финансы, андрей костин, втб
Банки, Финансы, Андрей Костин, ВТБ
Следующие годы будут менее радужными для прибыли банков, заявил Костин
Глава ВТБ Костин: 2027-2028 годы будут менее радужными для прибыли банковского сектора
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен - ПРАЙМ. Глава ВТБ Андрей Костин считает, что 2027-2028 годы будут "менее радужными" для прибыли банковского сектора, об этом он сказал на XXIII Международном банковском форуме.
"Прибыль, которая вызывает большую зависть у всех, банковского сектора, тоже стабильная. Я бы даже сказал, что даже несколько увеличивается, но я думаю, это явление временное. Мне кажется, что 2027 - 2028 годы будут может даже в этом плане менее радужными", - сказал он.
При этом Костин добавил, что в целом банковский сектор устойчив и обеспечивает потребности экономики в необходимом кредитовании.
Ранее в сентябре Банк России повысил прогноз по прибыли банковского сектора на 2026 год до 3,9-4,4 триллиона рублей с 3,4-3,9 триллиона рублей.