https://1prime.ru/20260924/google-873657582.html

Безумная ставка Google: ИИ-дата-центры на орбите

Безумная ставка Google: ИИ-дата-центры на орбите - 24.09.2026, ПРАЙМ

Безумная ставка Google: ИИ-дата-центры на орбите

Google готовится отправить на орбиту экспериментальный спутник, который станет первым шагом к созданию космических дата-центров для искусственного интеллекта... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T18:13+0300

2026-09-24T18:13+0300

2026-09-24T18:13+0300

технологии

мировая экономика

калифорния

сергей брин

spacex

сан-франциско

сундар пичаи

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Google готовится отправить на орбиту экспериментальный спутник, который станет первым шагом к созданию космических дата-центров для искусственного интеллекта. Проект получил название Suncatcher, и его цель — использовать солнечную энергию в космосе для питания вычислительных мощностей. Об этом пишет The New York Times.Спутник размером с холодильник, который Google называет MVP, будет выведен на орбиту 1 октября ракетой SpaceX Falcon 9 с базы Космических сил Ванденберг в Калифорнии. На борту — четыре специализированных чипа Google, известных как тензорные процессорные блоки. По мощности они сопоставимы с одним сервером в наземном дата-центре. Солнечные панели обеспечат около одного киловатта энергии — примерно столько, сколько нужно для работы фена.Этого достаточно, чтобы протестировать оборудование в суровых условиях космоса. Спутник будет отвечать на простые запросы ИИ и проработает около года, хотя расчетный срок службы — до шести лет. В конечном итоге он сгорит в атмосфере.В лаборатории Сан-Франциско команда техников осмотрела спутник, заказанный Google. Сначала они проверили солнечные панели, которые должны развернуться в космосе и повернуться к солнцу. Затем аппарат поставили на стол и встряхнули в тесте на вибрацию, чтобы убедиться, что чипы не повредятся и машина не разойдется во время путешествия. Техники нанесли тонкую линию поверх каждого винта, чтобы заметить ослабление при тряске.Спутник прошел тест, винты остались на месте, а чипы — целыми. Джеймс Маника, старший вице-президент Google по исследованиям, назвал результаты "отличными", но отметил, что ему интересно, что произойдет, когда спутник полетит в космос."Мы не ожидаем, если быть откровенными, что в ближайшие несколько лет у нас будет что-то полезное рабочее", — сказал он, сравнивая миссию с ранними усилиями Google по созданию беспилотных автомобилей. "Помнишь, как Google исследовал около 15 лет, прежде чем что-то появилось? Думаю, это будет выглядеть именно так".Идея принадлежит Блейзу Агуэре-и-Аркасу, вице-президенту Google и исследователю в области ИИ. Около трех лет назад он посетил встречу предпринимателей и исследователей, где главной темой были растущие энергетические потребности систем ИИ. Агуэра-и-Аркас покинул мероприятие, убежденный, что дата-центры должны переместиться в космос, чтобы использовать солнечную энергию.В феврале 2025 года Google начала доставлять чипы в Crocker Nuclear Laboratory в Дэвисе, Калифорния. Там огромный ускоритель частиц, известный как циклотрон, обрушил на чипы дозу радиации, эквивалентную пяти годам в космосе. Излучение может вызывать "перевороты битов" — ошибки, которые меняют двоичный код с нуля на единицу или наоборот. Однако результаты тестов оказались обнадеживающими: перезапуск чипов обычно сбрасывает перевороты битов.В мае 2025 года Агуэра-и-Аркас представил проект Сундару Пичаю, генеральному директору Google, и Сергею Брину, соучредителю компании. Оба одобрили идею. "Ладно, это хорошая идея, — сказал Брин. — Давай поговорим о том, как мы это делаем". Google отказалась раскрыть затраты, но оценивает, что к середине 2030-х орбитальные дата-центры станут сравнимы по стоимости с наземными.Для охлаждения чипов, которые нагреваются при вычислениях, Google разработала систему без вентиляторов: слои проводящих материалов и радиаторная панель, излучающая тепло в космос. Чипы могут работать около 15 минут, после чего их отключают для охлаждения. За это время они обрабатывают короткие запросы для ИИ Gemini.В 2027 году Google планирует запустить еще два спутника, а в перспективе — флот из более чем 80 аппаратов, летящих в тесном строю. Ведется работа и над индивидуальным спутником длиной с футбольное поле. "Если через пять лет всё, что мы делали, сработало идеально, вероятно, это значит, что мы недостаточно рисковали", — говорит Трэвис Билс, старший директор по управлению продуктами проекта.

https://1prime.ru/20260923/iskustvennyy-873601089.html

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технологии, мировая экономика, калифорния, сергей брин, spacex, сан-франциско, сундар пичаи