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Дмитриев указал на закредитованность стран ОЭСР - 24.09.2026, ПРАЙМ
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Дмитриев указал на закредитованность стран ОЭСР
Дмитриев указал на закредитованность стран ОЭСР - 24.09.2026, ПРАЙМ
Дмитриев указал на закредитованность стран ОЭСР
Государственный долг стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) вдвое превышает уровень до кризиса 2008 года, при этом затраты на... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T15:11+0300
2026-09-24T15:14+0300
мировая экономика
финансы
германия
кирилл дмитриев
оэср
ес
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Государственный долг стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) вдвое превышает уровень до кризиса 2008 года, при этом затраты на обслуживание растут, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Урок по финансам для разжигающих войну бюрократов ЕС: государственный долг стран ОЭСР вдвое превышает показатель, зафиксированный до кризиса 2008 года по доле к ВВП.... Когда растут и долг, и его стоимость - это взрывоопасный финансовый коктейль", - написал Дмитриев в соцсети X. Согласно данным ОЭСР, отношение государственного долга к ВВП в странах организации в 2025 году составило 83%, а по прогнозам в 2026 году вырастет до 85%, что на 39 процентных пунктов больше показателя 2007 года. Дмитриев также напомнил, что доходность десятилетних гособлигаций Германии обновила максимум за 15 лет, тридцатилетних французских госбондов - за 23 года.
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мировая экономика, финансы, германия, кирилл дмитриев, оэср, ес
Мировая экономика, Финансы, ГЕРМАНИЯ, Кирилл Дмитриев, ОЭСР, ЕС
15:11 24.09.2026 (обновлено: 15:14 24.09.2026)
 
Дмитриев указал на закредитованность стран ОЭСР

Дмитриев: госдолг стран ОЭСР вдвое превышает уровень до кризиса 2008 года

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Государственный долг стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) вдвое превышает уровень до кризиса 2008 года, при этом затраты на обслуживание растут, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Урок по финансам для разжигающих войну бюрократов ЕС: государственный долг стран ОЭСР вдвое превышает показатель, зафиксированный до кризиса 2008 года по доле к ВВП.... Когда растут и долг, и его стоимость - это взрывоопасный финансовый коктейль", - написал Дмитриев в соцсети X.
Согласно данным ОЭСР, отношение государственного долга к ВВП в странах организации в 2025 году составило 83%, а по прогнозам в 2026 году вырастет до 85%, что на 39 процентных пунктов больше показателя 2007 года.
Дмитриев также напомнил, что доходность десятилетних гособлигаций Германии обновила максимум за 15 лет, тридцатилетних французских госбондов - за 23 года.
 
Мировая экономикаФинансыГЕРМАНИЯКирилл ДмитриевОЭСРЕС
 
 
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