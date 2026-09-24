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Правительство направит в Госдуму проект бюджета до 1 октября
Правительство направит в Госдуму проект бюджета до 1 октября - 24.09.2026, ПРАЙМ
Правительство направит в Госдуму проект бюджета до 1 октября
Правительство должно проработать все вопросы, касающиеся проекта федерального бюджета на ближайшие три года, и направить документ в Государственную думу до 1... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T16:42+0300
2026-09-24T16:42+0300
2026-09-24T16:45+0300
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Правительство должно проработать все вопросы, касающиеся проекта федерального бюджета на ближайшие три года, и направить документ в Государственную думу до 1 октября, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "По итогам сегодняшнего обсуждения нужно проработать все оставшиеся вопросы в соответствии с Бюджетным кодексом. Проект федерального бюджета на предстоящую трехлетку нам необходимо направить в Государственную думу до 1 октября", - сказал Мишустин на заседании правительства. Премьер-министр призвал членов кабмина вести работу по представлению бюджета максимально оперативно, чтобы с нового года начать соответствующее финансирование "без раскачки". "Выстраивать работу нужно максимально оперативно, разъяснять нашу позицию в регионах, в комитетах Государственной думы, когда пройдет их формирование, чтобы начиная с первых дней следующего года была возможность сразу, без раскачки, начинать осуществление запланированного финансирования", - сказал Мишустин.
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россия, михаил мишустин
Правительство направит в Госдуму проект бюджета до 1 октября
Мишустин: правительство должно направить в Госдуму проект бюджета на три года до 1 октября
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Правительство должно проработать все вопросы, касающиеся проекта федерального бюджета на ближайшие три года, и направить документ в Государственную думу до 1 октября, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"По итогам сегодняшнего обсуждения нужно проработать все оставшиеся вопросы в соответствии с Бюджетным кодексом. Проект федерального бюджета на предстоящую трехлетку нам необходимо направить в Государственную думу до 1 октября", - сказал Мишустин на заседании правительства.
Премьер-министр призвал членов кабмина вести работу по представлению бюджета максимально оперативно, чтобы с нового года начать соответствующее финансирование "без раскачки".
"Выстраивать работу нужно максимально оперативно, разъяснять нашу позицию в регионах, в комитетах Государственной думы, когда пройдет их формирование, чтобы начиная с первых дней следующего года была возможность сразу, без раскачки, начинать осуществление запланированного финансирования", - сказал Мишустин.