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В Госдуму внесли проект о сроках выплаты накопительной пенсии

В Госдуму внесли проект о сроках выплаты накопительной пенсии - 24.09.2026, ПРАЙМ

В Госдуму внесли проект о сроках выплаты накопительной пенсии

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, устанавливающий ожидаемый период выплаты накопительной пенсии для расчета ее размера на 2027 год в 270 месяцев,... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T21:18+0300

2026-09-24T21:18+0300

2026-09-24T21:18+0300

россия

госдума

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, устанавливающий ожидаемый период выплаты накопительной пенсии для расчета ее размера на 2027 год в 270 месяцев, документ доступен в думской электронной базе. "Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, применяемый для расчета ее размера, на 2027 год устанавливается продолжительностью 270 месяцев", - сказано в сопроводительных документах к законопроекту. Как отмечается в пояснительной записке, продолжительность ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии определена на основании статистических данных о продолжительности жизни мужчин и женщин в возрасте 60 и 55 лет соответственно.

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