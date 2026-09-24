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В Госдуму внесли проект о сроках выплаты накопительной пенсии
В Госдуму внесли проект о сроках выплаты накопительной пенсии - 24.09.2026, ПРАЙМ
В Госдуму внесли проект о сроках выплаты накопительной пенсии
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, устанавливающий ожидаемый период выплаты накопительной пенсии для расчета ее размера на 2027 год в 270 месяцев,... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T21:18+0300
2026-09-24T21:18+0300
2026-09-24T21:18+0300
россия
госдума
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, устанавливающий ожидаемый период выплаты накопительной пенсии для расчета ее размера на 2027 год в 270 месяцев, документ доступен в думской электронной базе.
"Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, применяемый для расчета ее размера, на 2027 год устанавливается продолжительностью 270 месяцев", - сказано в сопроводительных документах к законопроекту.
Как отмечается в пояснительной записке, продолжительность ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии определена на основании статистических данных о продолжительности жизни мужчин и женщин в возрасте 60 и 55 лет соответственно.
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россия, госдума
В Госдуму внесли проект о сроках выплаты накопительной пенсии
Правительство внесло в Госдуму проект о сроках выплаты накопительной пенсии
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, устанавливающий ожидаемый период выплаты накопительной пенсии для расчета ее размера на 2027 год в 270 месяцев, документ доступен в думской электронной базе.
"Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, применяемый для расчета ее размера, на 2027 год устанавливается продолжительностью 270 месяцев", - сказано в сопроводительных документах к законопроекту.
Как отмечается в пояснительной записке, продолжительность ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии определена на основании статистических данных о продолжительности жизни мужчин и женщин в возрасте 60 и 55 лет соответственно.