https://1prime.ru/20260924/gosduma-873666567.html
В Госдуме предложили отменить госпошлину за смену паспорта при первом браке
В Госдуме предложили отменить госпошлину за смену паспорта при первом браке - 24.09.2026, ПРАЙМ
В Госдуме предложили отменить госпошлину за смену паспорта при первом браке
Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила отменить госпошлину в размере 300 рублей за замену... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T23:01+0300
2026-09-24T23:01+0300
2026-09-24T23:01+0300
россия
бизнес
мвд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873666567.jpg?1790280061
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила отменить госпошлину в размере 300 рублей за замену паспорта гражданина Российской Федерации в связи с изменением фамилии при вступлении в брак впервые.
Соответствующий законопроект направлен на заключение в правительство РФ. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
В настоящее время госпошлина за выдачу паспорта составляет 300 рублей, а за его несвоевременную замену - свыше 90 дней - предусмотрена административная ответственность.
"Проектом федерального закона "О внесении изменений в статью 333.35 части второй Налогового кодекса РФ" предлагается освободить граждан от уплаты государственной пошлины в размере 300 рублей за замену паспорта гражданина Российской Федерации в связи с изменением фамилии при вступлении в брак впервые", - сказано в пояснительной записке.
Парламентарий отметила, что смена фамилии при вступлении в брак - распространенная практика, поддерживаемая традициями большинства народов России.
"Реализация предлагаемой законопроектом льготы технически проста: факт и дата заключения брака подтверждаются сведениями из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС), которые доступны органам МВД России через систему межведомственного электронного взаимодействия", - говорится в документе.
Останина указала, что отмена госпошлины имеет значимый социально-экономический эффект: снижает финансовую нагрузку на молодую семью, стимулирует своевременную замену паспорта, снижает число административных правонарушений по статье 19.15 КоАП РФ (Проживание гражданина Российской Федерации без документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта)) и связанную с этим нагрузку на судебную систему.
"Для молодой семьи, особенно студенческой или малоимущей, даже 300 рублей государственной пошлины становятся дополнительным барьером в череде расходов, связанных с созданием семьи. В связи с чем актуальность и своевременность данного законопроекта не вызывает сомнений", - заключается в пояснительной записке.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бизнес, мвд
В Госдуме предложили отменить госпошлину за смену паспорта при первом браке
Депутат Останина предложила отменить госпошлину за замену паспорта при вступлении в брак
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила отменить госпошлину в размере 300 рублей за замену паспорта гражданина Российской Федерации в связи с изменением фамилии при вступлении в брак впервые.
Соответствующий законопроект направлен на заключение в правительство РФ. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
В настоящее время госпошлина за выдачу паспорта составляет 300 рублей, а за его несвоевременную замену - свыше 90 дней - предусмотрена административная ответственность.
"Проектом федерального закона "О внесении изменений в статью 333.35 части второй Налогового кодекса РФ" предлагается освободить граждан от уплаты государственной пошлины в размере 300 рублей за замену паспорта гражданина Российской Федерации в связи с изменением фамилии при вступлении в брак впервые", - сказано в пояснительной записке.
Парламентарий отметила, что смена фамилии при вступлении в брак - распространенная практика, поддерживаемая традициями большинства народов России.
"Реализация предлагаемой законопроектом льготы технически проста: факт и дата заключения брака подтверждаются сведениями из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС), которые доступны органам МВД России через систему межведомственного электронного взаимодействия", - говорится в документе.
Останина указала, что отмена госпошлины имеет значимый социально-экономический эффект: снижает финансовую нагрузку на молодую семью, стимулирует своевременную замену паспорта, снижает число административных правонарушений по статье 19.15 КоАП РФ (Проживание гражданина Российской Федерации без документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта)) и связанную с этим нагрузку на судебную систему.
"Для молодой семьи, особенно студенческой или малоимущей, даже 300 рублей государственной пошлины становятся дополнительным барьером в череде расходов, связанных с созданием семьи. В связи с чем актуальность и своевременность данного законопроекта не вызывает сомнений", - заключается в пояснительной записке.