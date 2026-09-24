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В Госдуме предложили отменить госпошлину за смену паспорта при первом браке

В Госдуме предложили отменить госпошлину за смену паспорта при первом браке - 24.09.2026, ПРАЙМ

В Госдуме предложили отменить госпошлину за смену паспорта при первом браке

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила отменить госпошлину в размере 300 рублей за замену... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T23:01+0300

2026-09-24T23:01+0300

2026-09-24T23:01+0300

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила отменить госпошлину в размере 300 рублей за замену паспорта гражданина Российской Федерации в связи с изменением фамилии при вступлении в брак впервые. Соответствующий законопроект направлен на заключение в правительство РФ. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. В настоящее время госпошлина за выдачу паспорта составляет 300 рублей, а за его несвоевременную замену - свыше 90 дней - предусмотрена административная ответственность. "Проектом федерального закона "О внесении изменений в статью 333.35 части второй Налогового кодекса РФ" предлагается освободить граждан от уплаты государственной пошлины в размере 300 рублей за замену паспорта гражданина Российской Федерации в связи с изменением фамилии при вступлении в брак впервые", - сказано в пояснительной записке. Парламентарий отметила, что смена фамилии при вступлении в брак - распространенная практика, поддерживаемая традициями большинства народов России. "Реализация предлагаемой законопроектом льготы технически проста: факт и дата заключения брака подтверждаются сведениями из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС), которые доступны органам МВД России через систему межведомственного электронного взаимодействия", - говорится в документе. Останина указала, что отмена госпошлины имеет значимый социально-экономический эффект: снижает финансовую нагрузку на молодую семью, стимулирует своевременную замену паспорта, снижает число административных правонарушений по статье 19.15 КоАП РФ (Проживание гражданина Российской Федерации без документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта)) и связанную с этим нагрузку на судебную систему. "Для молодой семьи, особенно студенческой или малоимущей, даже 300 рублей государственной пошлины становятся дополнительным барьером в череде расходов, связанных с созданием семьи. В связи с чем актуальность и своевременность данного законопроекта не вызывает сомнений", - заключается в пояснительной записке.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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