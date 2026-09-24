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Гознак начал подключать банки к платформе цифрового рубля

Гознак начал подключать банки к платформе цифрового рубля - 24.09.2026, ПРАЙМ

Гознак начал подключать банки к платформе цифрового рубля

Гознак начинает подключать банки к платформе цифрового рубля, новое комплексное решение позволит кредитным организациям сократить затраты и сроки подключения в... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T15:53+0300

2026-09-24T15:53+0300

2026-09-24T15:56+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен - ПРАЙМ. Гознак начинает подключать банки к платформе цифрового рубля, новое комплексное решение позволит кредитным организациям сократить затраты и сроки подключения в 1,5-2 раза, сообщила пресс-служба Гознака. "Гознак начинает подключать банки к платформе цифрового рубля. Новое комплексное решение по подключению к платформе цифрового рубля Банка России было представлено на полях XXIII Международного банковского форума Алексеем Богаткиным, генеральным директором Uniteller, дочернего предприятия АО "Гознак", — говорится в сообщении. Решение создано на ИТ-инфраструктуре Гознака в технологическом партнерстве с Uniteller для некрупных банков. "По оценкам компании, экономический эффект от подключения к платформе цифрового рубля при помощи предлагаемого Гознаком решения позволит сократить затраты и сроки подключения в 1,5-2 раза и обеспечить экономию эксплуатации более чем вдвое", - отмечается в релизе. Предпосылкой к созданию такого решения послужило начало поэтапного внедрения в обращение цифрового рубля. С 1 сентября 2026 года крупнейшие банки уже предоставили своим клиентам возможность совершать операции с цифровым рублем. В 2027-2028 годах к платформе цифрового рубля Банка России должны будут подключиться некрупные банки. Отмечается, что подключение к платформе цифрового рубля требует от банка особого программно-технического оснащения, а также наличия технических специалистов. Крупные кредитные организации, как правило, располагают собственной инфраструктурой и возможностью разработать индивидуальные программно-технические комплексы, чтобы обеспечить соответствие всем необходимым требованиям и осуществить подключение к цифровому рублю самостоятельно. Однако для некрупных банков такое подключение может вызвать необходимость дополнительных инвестиций в инфраструктуру, разработку ПО и наем необходимых специалистов, добавили в Гознаке. Комплексное предложение компании "Цифровой рубль под ключ" позволяет переиспользовать инфраструктуру Гознака и специалистов Uniteller, получить готовое решение и выполнить все требования регулятора в минимальные сроки, отметили в компании. Банкам предлагается воспользоваться по арендной модели уже готовым платформенным решением. Уточняется, что это решение, размещенное на специализированных серверах в ЦОД Гознака, адаптируется под каждый конкретный банк индивидуально. Решение носит мультивендорный характер: его можно интегрировать с банковским ПО всех ведущих компаний-разработчиков на рынке. Таким образом, у банков не будет необходимости дополнительно дорабатывать банковское ПО или менять существующих вендоров. "Наше решение существенно сокращает затраты на самые капиталоемкие аспекты подключения к цифровому рублю, как в части защищенной цифровой инфраструктуры, так и в части необходимых специалистов и выполнения регуляторных требований. Мы знаем, как пройти путь по подключению к платформе цифрового рубля быстрее и дешевле, и готовы со всей ответственностью за результат провести по этому пути наших клиентов", — приводятся в сообщении слова заместителя гендиректора по маркетингу и стратегии Гознак Георгия Корнилова.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, финансы, банки, гознак, банк россии, цод