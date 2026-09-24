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На Нерюнгринской ГРЭС ликвидируют последствия сбоя
На Нерюнгринской ГРЭС ликвидируют последствия сбоя - 24.09.2026, ПРАЙМ
На Нерюнгринской ГРЭС ликвидируют последствия сбоя
Специалисты в круглосуточном режиме ликвидируют последствий сбоя на Нерюнгринской ГРЭС после пожара, по состоянию на четверг температура мазута поднимается до... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T07:51+0300
2026-09-24T07:51+0300
2026-09-24T07:51+0300
якутия
мчс
ростехнадзор
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УЛАН-УДЭ, 24 сен - ПРАЙМ. Специалисты в круглосуточном режиме ликвидируют последствий сбоя на Нерюнгринской ГРЭС после пожара, по состоянию на четверг температура мазута поднимается до уровня, необходимого для запуска водогрейных котлов для подачи тепла, сообщил и.о. первого зампреда регионального правительства Николай Бочков.
Возгорании на территории Нерюнгринской ГРЭС произошло во вторник. В МЧС республики сообщали, что там загорелись трансформаторная подстанция и кабель-канал. Пострадал один человек. Причиной пожара мог стать аварийный режим работы электрооборудования, добавили в ведомстве.
"Ночью работали над растопкой двух водогрейных котлов… Сейчас температура мазута поднимается и начинает расти, что позволит довести его до нужной вязкости для подачи на форсунки котлов для запуска. Работы на основных котлоагрегатах станции также ведутся", - написал Бочков в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, за сутки температура теплоносителя снизилась, тепла нет у многих жителей. По утренним замерам, температура в помещениях составляет от 18 до 22 градусов.
Бочков поручил продолжить замеры температуры в жилых домах. МЧС, Ростехнадзору и главам поселений поручено усилить профилактику пожарной безопасности, Дальневосточной генерирующей компании - повысить режим готовности, а "Якутскэнерго" и другим участникам энергосистемы - провести внеплановую проверку запасов резервного топлива.
"Продолжаем работать в круглосуточном режиме и следить за ситуацией", - заключил Бочков.
Нерюнгринская ГРЭС расположена в поселке Серебряный Бор в Якутии и входит в состав АО "Дальневосточная генерирующая компания". Тепловая электростанция снабжает и теплом, и электричеством сразу несколько населенных пунктов и инфраструктурных объектов.
По данным на сайте Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Нерюнгринском районе в настоящее время плюс 10 градусов.
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якутия, мчс, ростехнадзор
ЯКУТИЯ, МЧС, Ростехнадзор
На Нерюнгринской ГРЭС ликвидируют последствия сбоя
На Нерюнгринской ГРЭС круглосуточно ликвидируют последствия сбоя после пожара
УЛАН-УДЭ, 24 сен - ПРАЙМ. Специалисты в круглосуточном режиме ликвидируют последствий сбоя на Нерюнгринской ГРЭС после пожара, по состоянию на четверг температура мазута поднимается до уровня, необходимого для запуска водогрейных котлов для подачи тепла, сообщил и.о. первого зампреда регионального правительства Николай Бочков.
Возгорании на территории Нерюнгринской ГРЭС произошло во вторник. В МЧС республики сообщали, что там загорелись трансформаторная подстанция и кабель-канал. Пострадал один человек. Причиной пожара мог стать аварийный режим работы электрооборудования, добавили в ведомстве.
"Ночью работали над растопкой двух водогрейных котлов… Сейчас температура мазута поднимается и начинает расти, что позволит довести его до нужной вязкости для подачи на форсунки котлов для запуска. Работы на основных котлоагрегатах станции также ведутся", - написал Бочков в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, за сутки температура теплоносителя снизилась, тепла нет у многих жителей. По утренним замерам, температура в помещениях составляет от 18 до 22 градусов.
Бочков поручил продолжить замеры температуры в жилых домах. МЧС, Ростехнадзору и главам поселений поручено усилить профилактику пожарной безопасности, Дальневосточной генерирующей компании - повысить режим готовности, а "Якутскэнерго" и другим участникам энергосистемы - провести внеплановую проверку запасов резервного топлива.
"Продолжаем работать в круглосуточном режиме и следить за ситуацией", - заключил Бочков.
Нерюнгринская ГРЭС расположена в поселке Серебряный Бор в Якутии и входит в состав АО "Дальневосточная генерирующая компания". Тепловая электростанция снабжает и теплом, и электричеством сразу несколько населенных пунктов и инфраструктурных объектов.
По данным на сайте Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Нерюнгринском районе в настоящее время плюс 10 градусов.