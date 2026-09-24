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Тепло начало поступать в дома поселка Серебряный Бор после пожара на ГРЭС

Тепло начало поступать в дома поселка Серебряный Бор после пожара на ГРЭС - 24.09.2026, ПРАЙМ

Тепло начало поступать в дома поселка Серебряный Бор после пожара на ГРЭС

Тепло начало поступать в первые дома в поселке Серебряный Бор в Якутии после пожара на Нерюнгринской ГРЭС, сообщил и.о. первого зампреда регионального... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T13:30+0300

2026-09-24T13:30+0300

2026-09-24T13:32+0300

якутия

мчс

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УЛАН-УДЭ, 24 сен - ПРАЙМ. Тепло начало поступать в первые дома в поселке Серебряный Бор в Якутии после пожара на Нерюнгринской ГРЭС, сообщил и.о. первого зампреда регионального правительства Николай Бочков. Возгорание на территории Нерюнгринской ГРЭС произошло во вторник. В МЧС республики сообщали, что там загорелись трансформаторная подстанция и кабель-канал. Пострадал один человек. Причиной пожара мог стать аварийный режим работы электрооборудования, добавили в ведомстве. "Тепло начало поступать в первые дома Серебряного Бора… На 17.00 (11.00 мск – ред.) температура на подающем трубопроводе 31 градус, на обратном - 22 градуса. Продолжаем поднимать температуру теплоносителя… На Нерюнгринской ГРЭС сейчас в работе два водогрейных котла", - написал Бочков в своем канале на платформе "Макс". По его словам, также в ближайшее время планируется начать розжиг одного котла в Нерюнгри. Нерюнгринская ГРЭС расположена в поселке Серебряный Бор в Якутии и входит в состав АО "Дальневосточная генерирующая компания". Тепловая электростанция снабжает и теплом, и электричеством сразу несколько населенных пунктов и инфраструктурных объектов. По данным на сайте Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Нерюнгринском районе в настоящее время +10 градусов.

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якутия, мчс