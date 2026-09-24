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Red Wings запросила допуски на рейсы в Грузию из 23 городов России

Red Wings запросила допуски на рейсы в Грузию из 23 городов России - 24.09.2026, ПРАЙМ

Red Wings запросила допуски на рейсы в Грузию из 23 городов России

Авиакомпания Red Wings ("Ред Вингс") запросила допуски на выполнение рейсов в Грузию из 23 городов России, а также на увеличение числа полетов между... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T13:03+0300

2026-09-24T13:03+0300

2026-09-24T13:03+0300

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Авиакомпания Red Wings ("Ред Вингс") запросила допуски на выполнение рейсов в Грузию из 23 городов России, а также на увеличение числа полетов между Екатеринбургом и Батуми, следует из материалов Росавиации, с которыми ознакомилось РИА Новости. Так, авиакомпания запросила допуски на рейсы в Тбилиси из Омска, Волгограда, Ижевска, Красноярска, Саратова и Сургута. Кроме того, Red Wings получила разрешение на полеты в Батуми из Астрахани, Череповца, Чебоксар, Ульяновска, Сыктывкара, Сургута, Ставрополя, Оренбурга, Омска, Нижнекамска, Калининграда, Иркутска, Ижевска, Барнаула, Красноярска, Волгограда и Саратова. Рейсы по этим маршрутам планируется выполнять от 2 до 3 раз в неделю. Допуски на выполнение рейсов в Батуми из Череповца есть у авиакомпании "Северсталь", а из Красноярска - у авиакомпании "НордСтар".

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бизнес, россия, красноярск, волгоград, ижевск, red wings, северсталь