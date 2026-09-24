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Армения, Грузия и Азербайджан обсудили интеграцию энергосистем
Армения, Грузия и Азербайджан обсудили интеграцию энергосистем - 24.09.2026, ПРАЙМ
Армения, Грузия и Азербайджан обсудили интеграцию энергосистем
Глава комиссии по регулированию общественных услуг Армении Месроп Месропян обсудил в Тбилиси возможности интеграции энергосистем Закавказья с коллегами из... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T11:03+0300
2026-09-24T11:03+0300
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ЕРЕВАН, 24 сен - ПРАЙМ. Глава комиссии по регулированию общественных услуг Армении Месроп Месропян обсудил в Тбилиси возможности интеграции энергосистем Закавказья с коллегами из Грузии и Азербайджана, сообщает пресс-служба армянского ведомства. Отмечается, что во встрече, прошедшей в рамках 9-го Всемирного форума по регулированию энергетики, приняли участие глава Национальной комиссии по регулированию энергетики и водных ресурсов Грузии (GNERC) Давид Нармания и председатель правления Агентства по регулированию энергетики Азербайджан (AERA) Самир Ахондов. "В ходе встречи обсуждались возможности взаимной интеграции энергетических систем стран Южного Кавказа и углубления регионального энергетического сотрудничества, а также возможные шаги по подключению энергетических систем региона к энергетической системе Турции",- говорится в сообщении.
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РОССИЯ, АРМЕНИЯ, ГРУЗИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН
Армения, Грузия и Азербайджан обсудили интеграцию энергосистем
Главы энерговедомств Закавказья обсудили интеграцию энергосистем
ЕРЕВАН, 24 сен - ПРАЙМ. Глава комиссии по регулированию общественных услуг Армении Месроп Месропян обсудил в Тбилиси возможности интеграции энергосистем Закавказья с коллегами из Грузии и Азербайджана, сообщает пресс-служба армянского ведомства.
Отмечается, что во встрече, прошедшей в рамках 9-го Всемирного форума по регулированию энергетики, приняли участие глава Национальной комиссии по регулированию энергетики и водных ресурсов Грузии (GNERC) Давид Нармания и председатель правления Агентства по регулированию энергетики Азербайджан (AERA) Самир Ахондов.
"В ходе встречи обсуждались возможности взаимной интеграции энергетических систем стран Южного Кавказа и углубления регионального энергетического сотрудничества, а также возможные шаги по подключению энергетических систем региона к энергетической системе Турции",- говорится в сообщении.