https://1prime.ru/20260924/husnullin-873643209.html

В России завершили ремонт на 255 километрах трасс "Автодора"

В России завершили ремонт на 255 километрах трасс "Автодора" - 24.09.2026, ПРАЙМ

В России завершили ремонт на 255 километрах трасс "Автодора"

Ремонтные работы с начала 2026 года завершены на 255 километрах трасс в России, принадлежащих государственной компании "Автодор", сообщил вице-премьер РФ Марат... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T14:56+0300

2026-09-24T14:56+0300

2026-09-24T14:59+0300

бизнес

россия

ростовская область

краснодарский край

марат хуснуллин

автодор

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873643209.jpg?1790251192

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Ремонтные работы с начала 2026 года завершены на 255 километрах трасс в России, принадлежащих государственной компании "Автодор", сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. По его словам, в этом году на трассах "Автодора" планируется ремонт около 430 километров и капитальный ремонт приблизительно на 6 километрах. "На сегодня работы завершены на 255 километрах – это больше половины от запланированного объема. Дорожники идут в графике. Сейчас возобновили работы на трассе М-4 "Дон", которые в период отпусков традиционно приостанавливаются для обеспечения бесперебойного движения при поездках на Черноморское и Азовское побережья. На этой трассе были исключены работы по капитальному ремонту, связанные с сокращением количества полос движения", - процитировали слова Хуснуллина на сайте правительства РФ. Вице-премьер отметил, что в настоящее время специалисты ведут ремонтные работы на 16 участках трассы "М-4" в Воронежской, Московской, Тульской, Липецкой, Ростовской областях и в Краснодарском крае. Также, по словам Хуснуллина, дорожные работы продолжаются на участках трассы М-1 "Беларусь" в Московской и Смоленской областях.

ростовская область

краснодарский край

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, ростовская область, краснодарский край, марат хуснуллин, автодор