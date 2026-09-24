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В России завершили ремонт на 255 километрах трасс "Автодора" - 24.09.2026, ПРАЙМ
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В России завершили ремонт на 255 километрах трасс "Автодора"
В России завершили ремонт на 255 километрах трасс "Автодора" - 24.09.2026, ПРАЙМ
В России завершили ремонт на 255 километрах трасс "Автодора"
Ремонтные работы с начала 2026 года завершены на 255 километрах трасс в России, принадлежащих государственной компании "Автодор", сообщил вице-премьер РФ Марат... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T14:56+0300
2026-09-24T14:59+0300
бизнес
россия
ростовская область
краснодарский край
марат хуснуллин
автодор
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Ремонтные работы с начала 2026 года завершены на 255 километрах трасс в России, принадлежащих государственной компании "Автодор", сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. По его словам, в этом году на трассах "Автодора" планируется ремонт около 430 километров и капитальный ремонт приблизительно на 6 километрах. "На сегодня работы завершены на 255 километрах – это больше половины от запланированного объема. Дорожники идут в графике. Сейчас возобновили работы на трассе М-4 "Дон", которые в период отпусков традиционно приостанавливаются для обеспечения бесперебойного движения при поездках на Черноморское и Азовское побережья. На этой трассе были исключены работы по капитальному ремонту, связанные с сокращением количества полос движения", - процитировали слова Хуснуллина на сайте правительства РФ. Вице-премьер отметил, что в настоящее время специалисты ведут ремонтные работы на 16 участках трассы "М-4" в Воронежской, Московской, Тульской, Липецкой, Ростовской областях и в Краснодарском крае. Также, по словам Хуснуллина, дорожные работы продолжаются на участках трассы М-1 "Беларусь" в Московской и Смоленской областях.
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бизнес, россия, ростовская область, краснодарский край, марат хуснуллин, автодор
Бизнес, РОССИЯ, Ростовская область, Краснодарский край, Марат Хуснуллин, Автодор
14:56 24.09.2026 (обновлено: 14:59 24.09.2026)
 
В России завершили ремонт на 255 километрах трасс "Автодора"

Хуснуллин: в России завершили ремонт на 255 километрах трасс "Автодора" с начала года

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Ремонтные работы с начала 2026 года завершены на 255 километрах трасс в России, принадлежащих государственной компании "Автодор", сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
По его словам, в этом году на трассах "Автодора" планируется ремонт около 430 километров и капитальный ремонт приблизительно на 6 километрах.
"На сегодня работы завершены на 255 километрах – это больше половины от запланированного объема. Дорожники идут в графике. Сейчас возобновили работы на трассе М-4 "Дон", которые в период отпусков традиционно приостанавливаются для обеспечения бесперебойного движения при поездках на Черноморское и Азовское побережья. На этой трассе были исключены работы по капитальному ремонту, связанные с сокращением количества полос движения", - процитировали слова Хуснуллина на сайте правительства РФ.
Вице-премьер отметил, что в настоящее время специалисты ведут ремонтные работы на 16 участках трассы "М-4" в Воронежской, Московской, Тульской, Липецкой, Ростовской областях и в Краснодарском крае.
Также, по словам Хуснуллина, дорожные работы продолжаются на участках трассы М-1 "Беларусь" в Московской и Смоленской областях.
 
БизнесРОССИЯРостовская областьКраснодарский крайМарат ХуснуллинАвтодор
 
 
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