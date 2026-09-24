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Индекс делового климата в Германии в сентябре вырос до 89 пунктов - 24.09.2026, ПРАЙМ
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Индекс делового климата в Германии в сентябре вырос до 89 пунктов
Индекс делового климата в Германии в сентябре вырос до 89 пунктов - 24.09.2026, ПРАЙМ
Индекс делового климата в Германии в сентябре вырос до 89 пунктов
Индекс делового климата в Германии в сентябре поднялся до уровня 89 пунктов с уровня августа в 88,8 пункта, считают аналитики, опрошенные порталом Trading... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T08:15+0300
2026-09-24T08:15+0300
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Индекс делового климата в Германии в сентябре поднялся до уровня 89 пунктов с уровня августа в 88,8 пункта, считают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. Официальные данные опубликует исследовательский институт IFO в четверг, 24 сентября, в 11.00 мск. В 17.00 мск бюро переписи населения американского министерства торговли опубликует данные о продажах новых домов в стране в августе. Аналитики ждут, что показатель за указанный период составил 620 тысяч новостроек. В 15.30 мск министерство труда США опубликует данные о числе первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 19 сентября. Аналитики ждут, что показатель за указанный период вырос на 5 тысяч с уровня предыдущей недели - до 201 тысячи.
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мировая экономика, сша, германия, ifo
Мировая экономика, США, ГЕРМАНИЯ, IFO
08:15 24.09.2026
 
Индекс делового климата в Германии в сентябре вырос до 89 пунктов

Trading Economics: индекс делового климата в Германии в сентябре поднялся до 89 пунктов

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Индекс делового климата в Германии в сентябре поднялся до уровня 89 пунктов с уровня августа в 88,8 пункта, считают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics.
Официальные данные опубликует исследовательский институт IFO в четверг, 24 сентября, в 11.00 мск.
В 17.00 мск бюро переписи населения американского министерства торговли опубликует данные о продажах новых домов в стране в августе. Аналитики ждут, что показатель за указанный период составил 620 тысяч новостроек.
В 15.30 мск министерство труда США опубликует данные о числе первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 19 сентября. Аналитики ждут, что показатель за указанный период вырос на 5 тысяч с уровня предыдущей недели - до 201 тысячи.
 
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