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МЭР не планирует индексации тарифов на грузовые железнодорожные перевозки

МЭР не планирует индексации тарифов на грузовые железнодорожные перевозки - 24.09.2026, ПРАЙМ

МЭР не планирует индексации тарифов на грузовые железнодорожные перевозки

Индексации тарифов на грузовые железнодорожные перевозки и в плацкарте в России в 2027 году не планируется, следует из прогноза социально-экономического... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T18:16+0300

2026-09-24T18:16+0300

2026-09-24T18:25+0300

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Индексации тарифов на грузовые железнодорожные перевозки и в плацкарте в России в 2027 году не планируется, следует из прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, который опубликован на сайте Минэкономразвития. Там указано, что с 1 октября 2026 года индексация грузотарифа составит 8,5%. "Железнодорожные перевозки грузов в регулируемом секторе – базовая индексация тарифов … 2027… 0,0", - говорится в документе. Индексация грузовых тарифов с 1 января 2028 года планируется на 7,3%, с 1 января 2029 года – на 5,6%. Стоимость перевозки грузов по железной дороге складывается из инфраструктурной (в том числе заложенной в нее локомотивной) и вагонной составляющих. Вагонная - это часть, которую получают операторы за предоставление подвижного состава грузоотправителю, инфраструктурная - часть РЖД, которую утверждает правительство и затем решения закрепляются соответствующим документом ФАС. Индексация тарифов в плацкарте и общих вагонах с 1 октября 2026 года указана на 9,2%. "Пассажирские перевозки железнодорожным транспортом в регулируемом секторе – индексация тарифов… 2027 … 0,0", - пишет Минэкономразвития. Индексация тарифов в плацкарте и общих вагонах с 1 января 2028 года прогнозируется на 9,2% и на столько же - с января 2029 года. Тариф в регулируемом сегменте (плацкарт и общие вагоны) определяет ФАС, в дерегулированном сегменте (СВ, купе и "люкс") устанавливает осуществляющая перевозки железнодорожная компания.

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