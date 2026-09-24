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МЭР: индексация тарифов на передачу электроэнергии по ЕНЭС составит 16,7% - 24.09.2026, ПРАЙМ
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МЭР: индексация тарифов на передачу электроэнергии по ЕНЭС составит 16,7%
МЭР: индексация тарифов на передачу электроэнергии по ЕНЭС составит 16,7% - 24.09.2026, ПРАЙМ
МЭР: индексация тарифов на передачу электроэнергии по ЕНЭС составит 16,7%
Индексация тарифов на передачу электроэнергии по сетям Единой национальной энергетической сети (ЕНЭС) с 1 июля 2027 года планируется на уровне 16,7% в связи с... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T18:16+0300
2026-09-24T18:27+0300
россия
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Индексация тарифов на передачу электроэнергии по сетям Единой национальной энергетической сети (ЕНЭС) с 1 июля 2027 года планируется на уровне 16,7% в связи с реализацией крупных инвестпроектов, в частности строительства систем накопления электроэнергии на Юге России, говорится в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, который опубликован на сайте Минэкономразвития. "В связи с корректировкой прогнозного уровня инфляции и темпов индексации оптовых цен на газ для всех категорий потребителей, реализацией таких крупных инвестиционных проектов в электроэнергетике, как строительство и реконструкция магистральных объектов электросетевого хозяйства для развития Московской энергосистемы, строительство систем накопления электрической энергии на Юге России, рост тарифов на передачу электрической энергии по ЕНЭС составит в 2027 году - 16,7%, в 2028 году - 12,7%, в 2029 году - 9,1%", - сказано в сообщении. Индексация тарифов сетевых компаний на услуги по передаче электроэнергии в 2027 году для населения составит 17,5%, для прочих потребителей – 15,2%, в 2028 году для населения – 12%, для прочих потребителей – 9,7%. В 2029 году для населения и для прочих потребителей - 7,2%. Как пояснили в Минэкономразвития, такая разница в росте тарифов для населения и остальных потребителей объясняется необходимостью сдерживания роста перекрестного субсидирования в электроэнергетике. "Фактором индексации тарифов сетевых компаний на услуги по передаче электрической энергии является необходимость финансирования распределительного сетевого комплекса с целью внедрения эталонного принципа формирования операционных расходов", - также отметили в министерстве. В результате ожидаемый темп роста конечной цены электроэнергии для населения в 2027 году составит 14,4%, в 2028 году – 12,1%, в 2029 году – 10,1%, заключили в Минэкономразвития.
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россия
РОССИЯ
18:16 24.09.2026 (обновлено: 18:27 24.09.2026)
 
МЭР: индексация тарифов на передачу электроэнергии по ЕНЭС составит 16,7%

МЭР: индексация тарифов на передачу электроэнергии по ЕНЭС в 2027 году составит 16,7%

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Индексация тарифов на передачу электроэнергии по сетям Единой национальной энергетической сети (ЕНЭС) с 1 июля 2027 года планируется на уровне 16,7% в связи с реализацией крупных инвестпроектов, в частности строительства систем накопления электроэнергии на Юге России, говорится в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, который опубликован на сайте Минэкономразвития.
"В связи с корректировкой прогнозного уровня инфляции и темпов индексации оптовых цен на газ для всех категорий потребителей, реализацией таких крупных инвестиционных проектов в электроэнергетике, как строительство и реконструкция магистральных объектов электросетевого хозяйства для развития Московской энергосистемы, строительство систем накопления электрической энергии на Юге России, рост тарифов на передачу электрической энергии по ЕНЭС составит в 2027 году - 16,7%, в 2028 году - 12,7%, в 2029 году - 9,1%", - сказано в сообщении.
Индексация тарифов сетевых компаний на услуги по передаче электроэнергии в 2027 году для населения составит 17,5%, для прочих потребителей – 15,2%, в 2028 году для населения – 12%, для прочих потребителей – 9,7%. В 2029 году для населения и для прочих потребителей - 7,2%. Как пояснили в Минэкономразвития, такая разница в росте тарифов для населения и остальных потребителей объясняется необходимостью сдерживания роста перекрестного субсидирования в электроэнергетике.
"Фактором индексации тарифов сетевых компаний на услуги по передаче электрической энергии является необходимость финансирования распределительного сетевого комплекса с целью внедрения эталонного принципа формирования операционных расходов", - также отметили в министерстве.
В результате ожидаемый темп роста конечной цены электроэнергии для населения в 2027 году составит 14,4%, в 2028 году – 12,1%, в 2029 году – 10,1%, заключили в Минэкономразвития.
 
РОССИЯ
 
 
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