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В Индонезии дата-центрам к 2034 году потребуется 25 гигаватт мощности

В Индонезии дата-центрам к 2034 году потребуется 25 гигаватт мощности - 24.09.2026, ПРАЙМ

В Индонезии дата-центрам к 2034 году потребуется 25 гигаватт мощности

Потребность центров обработки данных в Индонезии в электрической мощности к 2034 году может превысить 25 гигаватт, что потребует расширения энергетической... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T22:20+0300

2026-09-24T22:20+0300

2026-09-24T22:20+0300

технологии

индонезия

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ДЖАКАРТА, 24 сен - ПРАЙМ. Потребность центров обработки данных в Индонезии в электрической мощности к 2034 году может превысить 25 гигаватт, что потребует расширения энергетической инфраструктуры, сообщили в государственной электроэнергетической компании PLN. По оценке компании, к 2034 году дата-центрам может потребоваться до 25 297 мегаватт мощности. Рост отрасли, в том числе на фоне развития искусственного интеллекта и цифровой экономики, увеличивает нагрузку на электросети и требует обеспечения бесперебойного энергоснабжения. "Наша роль уже не сводится к продаже электроэнергии. Теперь наша задача - обеспечивать рост цифровой инфраструктуры", - заявил исполнительный вице-президент PLN по коммерции и маркетингу Наюсризал на отраслевом форуме в индонезийском Тангеранге. По его словам, мощность IT-оборудования дата-центров в стране к 2030 году может достичь 3,5 гигаватта против примерно 580 мегаватт, прогнозируемых на 2026 год.

индонезия

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технологии, индонезия