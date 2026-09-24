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В Индонезии дата-центрам к 2034 году потребуется 25 гигаватт мощности - 24.09.2026, ПРАЙМ
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В Индонезии дата-центрам к 2034 году потребуется 25 гигаватт мощности
В Индонезии дата-центрам к 2034 году потребуется 25 гигаватт мощности - 24.09.2026, ПРАЙМ
В Индонезии дата-центрам к 2034 году потребуется 25 гигаватт мощности
Потребность центров обработки данных в Индонезии в электрической мощности к 2034 году может превысить 25 гигаватт, что потребует расширения энергетической... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T22:20+0300
2026-09-24T22:20+0300
технологии
индонезия
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ДЖАКАРТА, 24 сен - ПРАЙМ. Потребность центров обработки данных в Индонезии в электрической мощности к 2034 году может превысить 25 гигаватт, что потребует расширения энергетической инфраструктуры, сообщили в государственной электроэнергетической компании PLN. По оценке компании, к 2034 году дата-центрам может потребоваться до 25 297 мегаватт мощности. Рост отрасли, в том числе на фоне развития искусственного интеллекта и цифровой экономики, увеличивает нагрузку на электросети и требует обеспечения бесперебойного энергоснабжения. "Наша роль уже не сводится к продаже электроэнергии. Теперь наша задача - обеспечивать рост цифровой инфраструктуры", - заявил исполнительный вице-президент PLN по коммерции и маркетингу Наюсризал на отраслевом форуме в индонезийском Тангеранге. По его словам, мощность IT-оборудования дата-центров в стране к 2030 году может достичь 3,5 гигаватта против примерно 580 мегаватт, прогнозируемых на 2026 год.
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технологии, индонезия
Технологии, ИНДОНЕЗИЯ
22:20 24.09.2026
 
В Индонезии дата-центрам к 2034 году потребуется 25 гигаватт мощности

В Индонезии к 2034 году дата-центрам может потребоваться более 25 гигаватт мощности

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ДЖАКАРТА, 24 сен - ПРАЙМ. Потребность центров обработки данных в Индонезии в электрической мощности к 2034 году может превысить 25 гигаватт, что потребует расширения энергетической инфраструктуры, сообщили в государственной электроэнергетической компании PLN.
По оценке компании, к 2034 году дата-центрам может потребоваться до 25 297 мегаватт мощности. Рост отрасли, в том числе на фоне развития искусственного интеллекта и цифровой экономики, увеличивает нагрузку на электросети и требует обеспечения бесперебойного энергоснабжения.
"Наша роль уже не сводится к продаже электроэнергии. Теперь наша задача - обеспечивать рост цифровой инфраструктуры", - заявил исполнительный вице-президент PLN по коммерции и маркетингу Наюсризал на отраслевом форуме в индонезийском Тангеранге.
По его словам, мощность IT-оборудования дата-центров в стране к 2030 году может достичь 3,5 гигаватта против примерно 580 мегаватт, прогнозируемых на 2026 год.
 
ТехнологииИНДОНЕЗИЯ
 
 
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