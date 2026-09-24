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Иордания хочет нарастить поставки овощей и фруктов в Россию - 24.09.2026, ПРАЙМ
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Иордания хочет нарастить поставки овощей и фруктов в Россию
Иордания хочет нарастить поставки овощей и фруктов в Россию - 24.09.2026, ПРАЙМ
Иордания хочет нарастить поставки овощей и фруктов в Россию
Иордания хочет нарастить поставки своих овощей и фруктов в Россию, такие переговоры ведутся, рассказал посол РФ в Иордании Глеб Десятников. | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T22:00+0300
2026-09-24T22:00+0300
бизнес
россия
иордания
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АММАН, 24 сен - ПРАЙМ. Иордания хочет нарастить поставки своих овощей и фруктов в Россию, такие переговоры ведутся, рассказал посол РФ в Иордании Глеб Десятников. "Иорданцы... хотят наращивать продажи плодоовощной продукции в Россию. Соответствующие переговоры ведутся", - сказал Десятников журналистам. Благодаря переговорам есть вероятность того, что иорданские овощи и фрукты появятся на полках российских супермаркетов, а там, где они уже есть, их станет еще больше, подчеркнул Десятников. Также посол отметил, что основной трудностью для торговых связей является проведение трансграничных платежей, но сейчас эти вопросы решаются. Иордания является крупным экспортером помидоров, картофеля, огурцов, а также персиков, винограда и апельсинов, следует из отчета департамента статистики королевства.
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бизнес, россия, иордания
Бизнес, РОССИЯ, ИОРДАНИЯ
22:00 24.09.2026
 
Иордания хочет нарастить поставки овощей и фруктов в Россию

Посол Десятников: Иордания хочет нарастить поставки своих овощей и фруктов в Россию

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АММАН, 24 сен - ПРАЙМ. Иордания хочет нарастить поставки своих овощей и фруктов в Россию, такие переговоры ведутся, рассказал посол РФ в Иордании Глеб Десятников.
"Иорданцы... хотят наращивать продажи плодоовощной продукции в Россию. Соответствующие переговоры ведутся", - сказал Десятников журналистам.
Благодаря переговорам есть вероятность того, что иорданские овощи и фрукты появятся на полках российских супермаркетов, а там, где они уже есть, их станет еще больше, подчеркнул Десятников.
Также посол отметил, что основной трудностью для торговых связей является проведение трансграничных платежей, но сейчас эти вопросы решаются.
Иордания является крупным экспортером помидоров, картофеля, огурцов, а также персиков, винограда и апельсинов, следует из отчета департамента статистики королевства.
 
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