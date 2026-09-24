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Россия готова помогать Иордании в строительстве железной дороги в Сирию - 24.09.2026, ПРАЙМ
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Россия готова помогать Иордании в строительстве железной дороги в Сирию
Россия готова помогать Иордании в строительстве железной дороги в Сирию - 24.09.2026, ПРАЙМ
Россия готова помогать Иордании в строительстве железной дороги в Сирию
Россия готова помогать Иордании в строительстве большой железной дороги из порта Акабы на север в Сирию и будет пытаться привлечь к проекту российские компании, | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T22:02+0300
2026-09-24T22:02+0300
бизнес
россия
сирия
иордания
красное море
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АММАН, 24 сен - ПРАЙМ. Россия готова помогать Иордании в строительстве большой железной дороги из порта Акабы на север в Сирию и будет пытаться привлечь к проекту российские компании, заявил посол РФ в Иордании Глеб Десятников. "Мы готовы помогать иорданцам в реализации тех больших проектов, которые они собираются реализовывать, в том числе большой железной дороги от Акабы на север в Сирию... У нас, соответственно, есть технологии, у нас есть компании. Будем пытаться их подключать к этому проекту", - сказал Десятников журналистам. Проект железной дороги из порта Акабы на иорданском побережье Красного моря на север в Сирию и далее в Турцию направлен на разгрузку портовой и транспортной инфраструктуры, рассказал Десятников. По его словам, замысел неоднократно пытались реализовать и раньше, но тогда он себя не оправдал. "Сейчас, с учетом того, что происходит в регионе, он может себя оправдать… Пока это все обсуждается на уровне стратегических дискуссий. То есть, есть понимание, что это хорошо бы построить, но пока никаких контрактов не заключено", - добавил посол.
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бизнес, россия, сирия, иордания, красное море
Бизнес, РОССИЯ, СИРИЯ, ИОРДАНИЯ, Красное море
22:02 24.09.2026
 
Россия готова помогать Иордании в строительстве железной дороги в Сирию

Посол Десятников: РФ готова помогать Иордании в строительстве железной дороги в Сирию

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АММАН, 24 сен - ПРАЙМ. Россия готова помогать Иордании в строительстве большой железной дороги из порта Акабы на север в Сирию и будет пытаться привлечь к проекту российские компании, заявил посол РФ в Иордании Глеб Десятников.
"Мы готовы помогать иорданцам в реализации тех больших проектов, которые они собираются реализовывать, в том числе большой железной дороги от Акабы на север в Сирию... У нас, соответственно, есть технологии, у нас есть компании. Будем пытаться их подключать к этому проекту", - сказал Десятников журналистам.
Проект железной дороги из порта Акабы на иорданском побережье Красного моря на север в Сирию и далее в Турцию направлен на разгрузку портовой и транспортной инфраструктуры, рассказал Десятников. По его словам, замысел неоднократно пытались реализовать и раньше, но тогда он себя не оправдал.
"Сейчас, с учетом того, что происходит в регионе, он может себя оправдать… Пока это все обсуждается на уровне стратегических дискуссий. То есть, есть понимание, что это хорошо бы построить, но пока никаких контрактов не заключено", - добавил посол.
 
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