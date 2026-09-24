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В России с 1 октября изменятся ставки по семейной ипотеке - 24.09.2026, ПРАЙМ
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В России с 1 октября изменятся ставки по семейной ипотеке
В России с 1 октября изменятся ставки по семейной ипотеке - 24.09.2026, ПРАЙМ
В России с 1 октября изменятся ставки по семейной ипотеке
Ставки по семейной ипотеке в России с 1 октября составят от 2% до 12% в зависимости от количества детей, сообщает Минфин РФ. | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T17:27+0300
2026-09-24T18:03+0300
финансы
банки
ленинградская область
минфин
ипотека
недвижимость
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Ставки по семейной ипотеке в России с 1 октября составят от 2% до 12% в зависимости от количества детей, сообщает Минфин РФ.Правительство РФ утвердило изменения в программу семейной ипотеки с дифференциацией условий в зависимости от числа детей и региона проживания семьи. В Минфине уточнили, что изменения начнут действовать на новые договоры, выданные с 1 октября 2026 года."На всей территории Российской Федерации (за исключением четырех столичных регионов) будут действовать следующие условия: 2% годовых, 10 миллионов рублей максимальная сумма кредита – для семей с пятью и более детьми, где хотя бы один ребенок не достиг 7 лет на момент заключения договора", - говорится в сообщении.Условия со ставкой 4% годовых и максимальной суммой кредита 10 миллионов рублей будут действовать для семей с четырьмя детьми, где хотя бы один ребенок не достиг 7 лет на момент заключения договора; 6% годовых и максимальной суммой кредита 10 миллионов – для семей с тремя детьми, где хотя бы один ребенок не достиг 7 лет.Ставка 8% годовых и максимальная сумма кредита 8 миллионов рублей будут действовать для семей с двумя детьми, где хоть один ребенок не достиг 7 лет на момент заключения договора; ставка в 10% годовых и максимальная сумма кредита 6 миллионов рублей – для семей с одним ребенком, не достигшим 7 лет."Для столичных регионов (г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей) будут действовать следующие условия: 4% годовых, 18 миллионов рублей максимальная сумма кредита – для семей с пятью и более детьми, где хотя бы один ребенок не достиг 7 лет на момент заключения договора", - также сообщает Минфин.Ставка в 6% годовых и порог в 18 миллионов рублей вводятся для семей с четырьмя детьми, где хотя бы один ребенок не достиг 7 лет на момент заключения договора; 8% годовых и 18 миллионов рублей – для семей с тремя детьми, где хоть один ребенок не достиг 7 лет.Ставка в 10% годовых и порог в 15 миллионов рублей будут действовать для семей с двумя детьми, где хоть один ребенок не достиг 7 лет на момент заключения договора; 12% годовых и 12 миллионов рублей – для семей с одним ребенком младше 7 лет.
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финансы, банки, ленинградская область, минфин, ипотека, недвижимость
Финансы, Банки, Ленинградская область, Минфин, ипотека, Недвижимость
17:27 24.09.2026 (обновлено: 18:03 24.09.2026)
 
В России с 1 октября изменятся ставки по семейной ипотеке

Минфин: ставки по семейной ипотеке составят от 2% до 12% в зависимости от количества детей

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнак процента
Знак процента - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Ставки по семейной ипотеке в России с 1 октября составят от 2% до 12% в зависимости от количества детей, сообщает Минфин РФ.
Правительство РФ утвердило изменения в программу семейной ипотеки с дифференциацией условий в зависимости от числа детей и региона проживания семьи. В Минфине уточнили, что изменения начнут действовать на новые договоры, выданные с 1 октября 2026 года.
"На всей территории Российской Федерации (за исключением четырех столичных регионов) будут действовать следующие условия: 2% годовых, 10 миллионов рублей максимальная сумма кредита – для семей с пятью и более детьми, где хотя бы один ребенок не достиг 7 лет на момент заключения договора", - говорится в сообщении.
Условия со ставкой 4% годовых и максимальной суммой кредита 10 миллионов рублей будут действовать для семей с четырьмя детьми, где хотя бы один ребенок не достиг 7 лет на момент заключения договора; 6% годовых и максимальной суммой кредита 10 миллионов – для семей с тремя детьми, где хотя бы один ребенок не достиг 7 лет.
Ставка 8% годовых и максимальная сумма кредита 8 миллионов рублей будут действовать для семей с двумя детьми, где хоть один ребенок не достиг 7 лет на момент заключения договора; ставка в 10% годовых и максимальная сумма кредита 6 миллионов рублей – для семей с одним ребенком, не достигшим 7 лет.
"Для столичных регионов (г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей) будут действовать следующие условия: 4% годовых, 18 миллионов рублей максимальная сумма кредита – для семей с пятью и более детьми, где хотя бы один ребенок не достиг 7 лет на момент заключения договора", - также сообщает Минфин.
Ставка в 6% годовых и порог в 18 миллионов рублей вводятся для семей с четырьмя детьми, где хотя бы один ребенок не достиг 7 лет на момент заключения договора; 8% годовых и 18 миллионов рублей – для семей с тремя детьми, где хоть один ребенок не достиг 7 лет.
Ставка в 10% годовых и порог в 15 миллионов рублей будут действовать для семей с двумя детьми, где хоть один ребенок не достиг 7 лет на момент заключения договора; 12% годовых и 12 миллионов рублей – для семей с одним ребенком младше 7 лет.
 
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