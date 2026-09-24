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"ИрАэро" и "НордСтар" запросили допуски на полеты в Египет
"ИрАэро" и "НордСтар" запросили допуски на полеты в Египет - 24.09.2026, ПРАЙМ
"ИрАэро" и "НордСтар" запросили допуски на полеты в Египет
Авиакомпании "ИрАэро" и "НордСтар" запросили допуски Росавиации на полеты из Москвы на египетский курорт Эль-Аламейн, следует из материалов Росавиации, с... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T12:23+0300
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Авиакомпании "ИрАэро" и "НордСтар" запросили допуски Росавиации на полеты из Москвы на египетский курорт Эль-Аламейн, следует из материалов Росавиации, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Так, авиакомпании запросили допуски на выполнение двух рейсов в неделю по этому маршруту. Кроме того, допуски на рейсы в Египет запросила авиакомпания Utair - Росавиация рассмотрит выдачу ей разрешения на семь полетов в неделю.
Авиакомпания Air Cairo выполнила первые рейсы по маршруту Эль-Аламейн – Москва в августе, а в сентябре рейс запустила Nesma Airlines. Кроме того, заинтересованность в рейсах выразили российские Azur Air и Red Wings.
Эль-Аламейн - курортный город на побережье Средиземного моря примерно в 100 километрах к западу от Александрии. В последние годы египетские власти активно развивают его как крупный туристический центр. Здесь расположен новый курортный район Новый Эль-Аламейн с отелями, жилыми комплексами и туристической инфраструктурой.
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"ИрАэро" и "НордСтар" запросили допуски на полеты в Египет
Российские авиакомпании запросили допуски Росавиации на полеты в Египет
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Авиакомпании "ИрАэро" и "НордСтар" запросили допуски Росавиации на полеты из Москвы на египетский курорт Эль-Аламейн, следует из материалов Росавиации, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Так, авиакомпании запросили допуски на выполнение двух рейсов в неделю по этому маршруту. Кроме того, допуски на рейсы в Египет запросила авиакомпания Utair - Росавиация рассмотрит выдачу ей разрешения на семь полетов в неделю.
Авиакомпания Air Cairo выполнила первые рейсы по маршруту Эль-Аламейн – Москва в августе, а в сентябре рейс запустила Nesma Airlines. Кроме того, заинтересованность в рейсах выразили российские Azur Air и Red Wings.
Эль-Аламейн - курортный город на побережье Средиземного моря примерно в 100 километрах к западу от Александрии. В последние годы египетские власти активно развивают его как крупный туристический центр. Здесь расположен новый курортный район Новый Эль-Аламейн с отелями, жилыми комплексами и туристической инфраструктурой.