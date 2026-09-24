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Исследование показало, сколько итальянцев не декларируют доходы - 24.09.2026, ПРАЙМ
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Исследование показало, сколько итальянцев не декларируют доходы
Исследование показало, сколько итальянцев не декларируют доходы - 24.09.2026, ПРАЙМ
Исследование показало, сколько итальянцев не декларируют доходы
Около 24,8 миллиона итальянцев не декларируют доходы и, соответственно, уплачивают мало или практически ничего из прямых налогов, говорится в исследовании... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T19:47+0300
2026-09-24T19:47+0300
финансы
мировая экономика
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РИМ, 24 сен - ПРАЙМ. Около 24,8 миллиона итальянцев не декларируют доходы и, соответственно, уплачивают мало или практически ничего из прямых налогов, говорится в исследовании аналитического центра Itinerari Previdenziali, представленном в Национальном совете экономики и труда Италии (CNEL). "Около 24,8 миллиона итальянцев не декларируют доходы, выплачивая мало или практически ничего из прямых налогов, необходимых, помимо прочего, для финансирования расходов на социальное обеспечение", - говорится в исследовании. Согласно его данным, в 2025 году налоговые декларации подали 42,8 миллиона человек, из которых 34,1 миллиона заплатили хотя бы один евро подоходного налога Irpef. При этом 7,9 миллиона налогоплательщиков задекларировали валовой годовой доход до 7,5 тысячи евро и в среднем заплатили всего 19 евро в год. Еще 7,4 миллиона человек с доходами от 7,5 до 15 тысяч евро заплатили в среднем по 204 евро. Около 8 миллионов налогоплательщиков, или 18,78% от общего числа, с задекларированным доходом от 35 тысяч евро в год обеспечивают около 65% всех поступлений Irpef. "Это счет примерно на 200 миллиардов евро, который, однако, оплачивают все те же "знакомые лица", - говорится в докладе.
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192
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финансы, мировая экономика
Финансы, Мировая экономика
19:47 24.09.2026
 
Исследование показало, сколько итальянцев не декларируют доходы

CNEL: около 24,8 миллиона итальянцев не декларируют доходы и платят мало из прямых налогов

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РИМ, 24 сен - ПРАЙМ. Около 24,8 миллиона итальянцев не декларируют доходы и, соответственно, уплачивают мало или практически ничего из прямых налогов, говорится в исследовании аналитического центра Itinerari Previdenziali, представленном в Национальном совете экономики и труда Италии (CNEL).
"Около 24,8 миллиона итальянцев не декларируют доходы, выплачивая мало или практически ничего из прямых налогов, необходимых, помимо прочего, для финансирования расходов на социальное обеспечение", - говорится в исследовании.
Согласно его данным, в 2025 году налоговые декларации подали 42,8 миллиона человек, из которых 34,1 миллиона заплатили хотя бы один евро подоходного налога Irpef.
При этом 7,9 миллиона налогоплательщиков задекларировали валовой годовой доход до 7,5 тысячи евро и в среднем заплатили всего 19 евро в год. Еще 7,4 миллиона человек с доходами от 7,5 до 15 тысяч евро заплатили в среднем по 204 евро.
Около 8 миллионов налогоплательщиков, или 18,78% от общего числа, с задекларированным доходом от 35 тысяч евро в год обеспечивают около 65% всех поступлений Irpef.
"Это счет примерно на 200 миллиардов евро, который, однако, оплачивают все те же "знакомые лица", - говорится в докладе.
 
ФинансыМировая экономика
 
 
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