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В Италии предложили смириться с высокими ценами на энергоресурсы - 24.09.2026, ПРАЙМ
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В Италии предложили смириться с высокими ценами на энергоресурсы
В Италии предложили смириться с высокими ценами на энергоресурсы - 24.09.2026, ПРАЙМ
В Италии предложили смириться с высокими ценами на энергоресурсы
Вице-премьер и министр транспорта Италии Маттео Сальвини заявил, что в ближайшее время в стране не стоит ожидать снижения стоимости топлива, энергии, а также... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T13:03+0300
2026-09-24T13:17+0300
бизнес
италия
рим
ормузский пролив
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РИМ, 24 сен - ПРАЙМ. Вице-премьер и министр транспорта Италии Маттео Сальвини заявил, что в ближайшее время в стране не стоит ожидать снижения стоимости топлива, энергии, а также расходов для предприятий и семей. "Ясно, что в ближайшее время не снизятся ни стоимость топлива, ни стоимость энергии, ни расходы для предприятий, ни расходы для семей. Поэтому либо ты смиряешься, либо принимаешь меры", - сказал Сальвини, лидер партии "Лига" на публичном мероприятии в Риме. В конце августа ассоциация по защите прав потребителей Codacons заявила, что средняя цена дизельного топлива на итальянских автомагистралях достигла исторического максимума, превысив рекорд марта 2022 года. По данным министерства предприятий и продукции "Сделано в Италии", средняя цена бензина при заправке в режиме самообслуживания на дорожной сети страны составила 2,154 евро за литр, дизельного топлива – 2,338 евро по состоянию на четверг 24 сентября. За последние почти три месяца бензин в Италии подорожал примерно на 19%, а дизельное топливо - почти на 24%. Министр экономики Джанкарло Джорджетти, комментируя ситуацию в четверг в палате депутатов, заявил, что цены на топливо "не зависят от правительства", а определяются, в частности, стоимостью нефти Brent и количеством работающих нефтеперерабатывающих заводов. По его словам, принимаемые меры по стабилизации цен поначалу могут казаться значительными, но впоследствии их эффект оказывается почти ничтожным. Судоходство через Ормузский пролив практически остановилось из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира. В России ранее заявляли, что отказ западных стран от российских углеводородов является серьезной ошибкой, которая приведет их к новой зависимости, в том числе из-за более высоких цен. В Москве также отмечали, что страны, отказавшиеся от прямых закупок российских энергоресурсов, продолжают приобретать их через посредников.
италия
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бизнес, италия, рим, ормузский пролив
Бизнес, ИТАЛИЯ, Рим, Ормузский пролив
13:03 24.09.2026 (обновлено: 13:17 24.09.2026)
 
В Италии предложили смириться с высокими ценами на энергоресурсы

Сальвини: в Италии не стоит ждать снижения стоимости топлива и энергии

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РИМ, 24 сен - ПРАЙМ. Вице-премьер и министр транспорта Италии Маттео Сальвини заявил, что в ближайшее время в стране не стоит ожидать снижения стоимости топлива, энергии, а также расходов для предприятий и семей.
"Ясно, что в ближайшее время не снизятся ни стоимость топлива, ни стоимость энергии, ни расходы для предприятий, ни расходы для семей. Поэтому либо ты смиряешься, либо принимаешь меры", - сказал Сальвини, лидер партии "Лига" на публичном мероприятии в Риме.
В конце августа ассоциация по защите прав потребителей Codacons заявила, что средняя цена дизельного топлива на итальянских автомагистралях достигла исторического максимума, превысив рекорд марта 2022 года.
По данным министерства предприятий и продукции "Сделано в Италии", средняя цена бензина при заправке в режиме самообслуживания на дорожной сети страны составила 2,154 евро за литр, дизельного топлива – 2,338 евро по состоянию на четверг 24 сентября. За последние почти три месяца бензин в Италии подорожал примерно на 19%, а дизельное топливо - почти на 24%.
Министр экономики Джанкарло Джорджетти, комментируя ситуацию в четверг в палате депутатов, заявил, что цены на топливо "не зависят от правительства", а определяются, в частности, стоимостью нефти Brent и количеством работающих нефтеперерабатывающих заводов. По его словам, принимаемые меры по стабилизации цен поначалу могут казаться значительными, но впоследствии их эффект оказывается почти ничтожным.
Судоходство через Ормузский пролив практически остановилось из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
В России ранее заявляли, что отказ западных стран от российских углеводородов является серьезной ошибкой, которая приведет их к новой зависимости, в том числе из-за более высоких цен. В Москве также отмечали, что страны, отказавшиеся от прямых закупок российских энергоресурсов, продолжают приобретать их через посредников.
 
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