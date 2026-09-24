https://1prime.ru/20260924/italija-873636139.html

В Италии предложили смириться с высокими ценами на энергоресурсы

В Италии предложили смириться с высокими ценами на энергоресурсы - 24.09.2026, ПРАЙМ

В Италии предложили смириться с высокими ценами на энергоресурсы

Вице-премьер и министр транспорта Италии Маттео Сальвини заявил, что в ближайшее время в стране не стоит ожидать снижения стоимости топлива, энергии, а также... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T13:03+0300

2026-09-24T13:03+0300

2026-09-24T13:17+0300

бизнес

италия

рим

ормузский пролив

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873636139.jpg?1790245024

РИМ, 24 сен - ПРАЙМ. Вице-премьер и министр транспорта Италии Маттео Сальвини заявил, что в ближайшее время в стране не стоит ожидать снижения стоимости топлива, энергии, а также расходов для предприятий и семей. "Ясно, что в ближайшее время не снизятся ни стоимость топлива, ни стоимость энергии, ни расходы для предприятий, ни расходы для семей. Поэтому либо ты смиряешься, либо принимаешь меры", - сказал Сальвини, лидер партии "Лига" на публичном мероприятии в Риме. В конце августа ассоциация по защите прав потребителей Codacons заявила, что средняя цена дизельного топлива на итальянских автомагистралях достигла исторического максимума, превысив рекорд марта 2022 года. По данным министерства предприятий и продукции "Сделано в Италии", средняя цена бензина при заправке в режиме самообслуживания на дорожной сети страны составила 2,154 евро за литр, дизельного топлива – 2,338 евро по состоянию на четверг 24 сентября. За последние почти три месяца бензин в Италии подорожал примерно на 19%, а дизельное топливо - почти на 24%. Министр экономики Джанкарло Джорджетти, комментируя ситуацию в четверг в палате депутатов, заявил, что цены на топливо "не зависят от правительства", а определяются, в частности, стоимостью нефти Brent и количеством работающих нефтеперерабатывающих заводов. По его словам, принимаемые меры по стабилизации цен поначалу могут казаться значительными, но впоследствии их эффект оказывается почти ничтожным. Судоходство через Ормузский пролив практически остановилось из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира. В России ранее заявляли, что отказ западных стран от российских углеводородов является серьезной ошибкой, которая приведет их к новой зависимости, в том числе из-за более высоких цен. В Москве также отмечали, что страны, отказавшиеся от прямых закупок российских энергоресурсов, продолжают приобретать их через посредников.

италия

рим

ормузский пролив

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, италия, рим, ормузский пролив