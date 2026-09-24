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В Якутии продолжают восстанавливать теплоснабжение после пожара на ГРЭС

В Якутии продолжают восстанавливать теплоснабжение после пожара на ГРЭС - 24.09.2026, ПРАЙМ

В Якутии продолжают восстанавливать теплоснабжение после пожара на ГРЭС

Продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения в Нерюнгринском районе Якутии после пожара на ГРЭС, привлечены специалисты из Хабаровска, сообщил глава... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T02:38+0300

2026-09-24T02:38+0300

2026-09-24T02:38+0300

хабаровск

якутия

мчс

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения в Нерюнгринском районе Якутии после пожара на ГРЭС, привлечены специалисты из Хабаровска, сообщил глава района Максим Терещенко. Возгорание на территории Нерюнгринской ГРЭС произошло во вторник. В МЧС республики сообщали, что там загорелись трансформаторная подстанция и кабель-канал. Пострадал один человек. Причиной пожара мог стать аварийный режим работы электрооборудования. "По НГРЭС принимаемые энергетиками меры пока не позволили пустить тепло в сеть. Идет отставание от первоначального плана... Работы продолжаются. Привлечены специалисты из Хабаровска, Алданского района Якутии", - написал Терещенко в канале на платформе "Макс". Уточняется, что сейчас продолжается растопка первого и второго котлов. Мазутная пробка не позволила подать тепло в обозначенный ранее НГРЭС срок, отметил Терещенко. По данным главы района, в 5 часов утра по местному времени (23.00 мск) была запущена сетевая установка для циркуляции теплоносителя, но температура батарей за ночь снизилась. Терещенко отметил, что в Чульмане теплоноситель на выходе с ЧуТЭЦ на уровне 71 градус, что выше нормы для прогрева дальних домов на 10 градусов.

хабаровск

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хабаровск, якутия, мчс