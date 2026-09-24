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"Яндекс" вложил более семи миллиардов рублей в защиту ИИ-инфраструктур

"Яндекс" вложил более семи миллиардов рублей в защиту ИИ-инфраструктур - 24.09.2026, ПРАЙМ

"Яндекс" вложил более семи миллиардов рублей в защиту ИИ-инфраструктур

"Яндекс" инвестировал свыше 7,5 миллиарда рублей в запуск нового направления Yandex Security для защиты ИИ-инфраструктур от кибератак, сообщила компания. | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T11:16+0300

2026-09-24T11:16+0300

2026-09-24T12:20+0300

технологии

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. "Яндекс" инвестировал свыше 7,5 миллиарда рублей в запуск нового направления Yandex Security для защиты ИИ-инфраструктур от кибератак, сообщила компания. "Яндекс" инвестировал более 7,5 миллиардов рублей в запуск нового направления Yandex Security и вывел на рынок решения класса AI-SPM для защиты ИИ-инфраструктур - от гибридных до мультиоблачных", - пишет газета "Известия", ссылаясь на информацию, полученную в компании. Как отмечается, это связано с тем, что автономные агенты на базе искусственного интеллекта стали одной из ключевых киберугроз 2026 года. Теперь защищать нужно не только серверы и базы данных, но и цифровых помощников, которые могут самостоятельно выполнять действия внутри корпоративных систем. Новое направление Yandex Security займется защитой облачной, гибридной и мультиоблачной инфраструктуры. В компании пояснили газете, что решения построены на экспертизе в защите больших и распределенных систем, а также на разработках с SolidLab (в 2025 году "Яндекс" приобрел 50% этой компании). "Наши технологии позволяют значительно повысить скорость внедрения ИБ-инструментов... Мы объединили наши ИБ‑решения, включая разработки с SolidLab, чтобы обеспечить защиту любых инфраструктур", - рассказал "Известиям" директор по ИБ Yandex Сloud Евгений Сидоров. Помимо "Яндекса", свои решения представили и другие компании. Газета отметила, что Сбер на конференции "ГигаКонф" показал модель ИИ-зрелости организаций, которая позволяет за 15-30 минут оценить готовность процессов к внедрению интеллектуальных агентов, а компания AppSec Solutions обновила решения для контроля использования генеративного ИИ и снижения рисков "теневого ИИ" (ситуации, когда сотрудники используют публичные нейросети в рабочих процессах). Ведущий ИБ-специалист Павел Дудкин считает появление такого направления закономерным. По его словам, классические средства не всегда эффективны в гибридных облачных средах. Он также подчеркнул, что особое преимущество получают компании, которые работают на стыке ИИ и кибербезопасности. Они одновременно создают агентов и понимают, как их защищать.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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