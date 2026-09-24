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Йеттен обсудил с Трампом защиту экспорта оборудования для полупроводников
Йеттен обсудил с Трампом защиту экспорта оборудования для полупроводников - 24.09.2026, ПРАЙМ
Йеттен обсудил с Трампом защиту экспорта оборудования для полупроводников
Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен заявил, что неоднократно обсуждал с американским президентом Дональдом Трампом вопрос защиты экспорта нидерландского... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T22:42+0300
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен заявил, что неоднократно обсуждал с американским президентом Дональдом Трампом вопрос защиты экспорта нидерландского оборудования для производства полупроводников от ограничений США.
Ранее комитет Палаты представителей США одобрил законопроект "MATCH Act" и другие меры в сфере экспортного контроля. "MATCH Act", который призван устранить пробелы в ограничениях на поставку оборудования для производства микросхем, закон в том числе позволяет оказать давление на иностранные компании, поставляющие оборудование китайским производителям микросхем.
"Я уже много раз беседовал с президентом США и законодателями по поводу "MATCH Act" и важности защиты полупроводниковой промышленности... Я вполне уверен, что мы придем к приемлемому для всех соглашению", - заявил Йеттен в интервью агентству Блумберг.
Он, в частности, отметил, что обсудил с американским лидером вопрос предотвращения введения новых экспортных ограничений в отношении нидерландской компании-производителя полупроводников ASML Holding.
В июне агентство Блумберг передавало, что Нидерланды пытаются повлиять на США, чтобы Вашингтон не ограничил еще больше продажу страной оборудования для производства полупроводников Китаю.
ASML - компания, специализирующаяся на производстве фотолитографических систем для полупроводниковой промышленности. Основана в 1984 году как совместное предприятие Philips и производителя микросхем Advanced Semiconductor Materials International (ASMI) под изначальным названием ASM Lithography. Стала независимой компанией в 1995 году, проведя листинг на фондовых биржах Амстердама и Нью-Йорка.
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технологии, бизнес, сша, нидерланды, вашингтон, дональд трамп, asml, philips
Технологии, Бизнес, США, НИДЕРЛАНДЫ, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, ASML, Philips
Йеттен обсудил с Трампом защиту экспорта оборудования для полупроводников
Премьер Нидерландов Йеттен заявил, что неоднократно обсуждал с Трампом защиту экспорта
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен заявил, что неоднократно обсуждал с американским президентом Дональдом Трампом вопрос защиты экспорта нидерландского оборудования для производства полупроводников от ограничений США.
Ранее комитет Палаты представителей США одобрил законопроект "MATCH Act" и другие меры в сфере экспортного контроля. "MATCH Act", который призван устранить пробелы в ограничениях на поставку оборудования для производства микросхем, закон в том числе позволяет оказать давление на иностранные компании, поставляющие оборудование китайским производителям микросхем.
"Я уже много раз беседовал с президентом США и законодателями по поводу "MATCH Act" и важности защиты полупроводниковой промышленности... Я вполне уверен, что мы придем к приемлемому для всех соглашению", - заявил Йеттен в интервью агентству Блумберг.
Он, в частности, отметил, что обсудил с американским лидером вопрос предотвращения введения новых экспортных ограничений в отношении нидерландской компании-производителя полупроводников ASML Holding.
В июне агентство Блумберг передавало, что Нидерланды пытаются повлиять на США, чтобы Вашингтон не ограничил еще больше продажу страной оборудования для производства полупроводников Китаю.
ASML - компания, специализирующаяся на производстве фотолитографических систем для полупроводниковой промышленности. Основана в 1984 году как совместное предприятие Philips и производителя микросхем Advanced Semiconductor Materials International (ASMI) под изначальным названием ASM Lithography. Стала независимой компанией в 1995 году, проведя листинг на фондовых биржах Амстердама и Нью-Йорка.