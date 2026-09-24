https://1prime.ru/20260924/jetten-873666274.html

Йеттен обсудил с Трампом защиту экспорта оборудования для полупроводников

Йеттен обсудил с Трампом защиту экспорта оборудования для полупроводников - 24.09.2026, ПРАЙМ

Йеттен обсудил с Трампом защиту экспорта оборудования для полупроводников

Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен заявил, что неоднократно обсуждал с американским президентом Дональдом Трампом вопрос защиты экспорта нидерландского... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T22:42+0300

2026-09-24T22:42+0300

2026-09-24T22:42+0300

технологии

бизнес

сша

нидерланды

вашингтон

дональд трамп

asml

philips

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873666274.jpg?1790278973

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен заявил, что неоднократно обсуждал с американским президентом Дональдом Трампом вопрос защиты экспорта нидерландского оборудования для производства полупроводников от ограничений США. Ранее комитет Палаты представителей США одобрил законопроект "MATCH Act" и другие меры в сфере экспортного контроля. "MATCH Act", который призван устранить пробелы в ограничениях на поставку оборудования для производства микросхем, закон в том числе позволяет оказать давление на иностранные компании, поставляющие оборудование китайским производителям микросхем. "Я уже много раз беседовал с президентом США и законодателями по поводу "MATCH Act" и важности защиты полупроводниковой промышленности... Я вполне уверен, что мы придем к приемлемому для всех соглашению", - заявил Йеттен в интервью агентству Блумберг. Он, в частности, отметил, что обсудил с американским лидером вопрос предотвращения введения новых экспортных ограничений в отношении нидерландской компании-производителя полупроводников ASML Holding. В июне агентство Блумберг передавало, что Нидерланды пытаются повлиять на США, чтобы Вашингтон не ограничил еще больше продажу страной оборудования для производства полупроводников Китаю. ASML - компания, специализирующаяся на производстве фотолитографических систем для полупроводниковой промышленности. Основана в 1984 году как совместное предприятие Philips и производителя микросхем Advanced Semiconductor Materials International (ASMI) под изначальным названием ASM Lithography. Стала независимой компанией в 1995 году, проведя листинг на фондовых биржах Амстердама и Нью-Йорка.

сша

нидерланды

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, сша, нидерланды, вашингтон, дональд трамп, asml, philips