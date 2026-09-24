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Юрист рассказал, как отстоять свои права при отказе в отпуске

Юрист рассказал, как отстоять свои права при отказе в отпуске - 24.09.2026, ПРАЙМ

Юрист рассказал, как отстоять свои права при отказе в отпуске

Необоснованный отказ работодателя в ежегодном отпуске может быть нарушением закона, в таком случае работник может сначала обратиться к работодателю в письменной | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T02:47+0300

2026-09-24T02:47+0300

2026-09-24T02:47+0300

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Необоснованный отказ работодателя в ежегодном отпуске может быть нарушением закона, в таком случае работник может сначала обратиться к работодателю в письменной форме, а если ситуацию разрешить не получилось - с жалобой в Государственную инспекцию труда или прокуратуру, рассказал РИА Новости руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин. "Если работодатель необоснованно не предоставляет отпуск, предусмотренный графиком отпусков, вызывает сотрудника из отпуска или заставляет его работать во время отпуска, это может быть нарушением закона. Если работник считает, что его права нарушены, он вправе защищать их всеми предусмотренными законом способами", - отмечает юрист. По его словам, существует несколько способов отстоять свои права. "Для начала имеет смысл письменно обратиться к работодателю, изложив свои требования и указав, в чем именно заключается нарушение. Письменное обращение также позволит зафиксировать сам факт обращения к работодателю. Если после этого нарушение не устранено, работник вправе обратиться с жалобой в Государственную инспекцию труда или прокуратуру, а при необходимости - обратиться за защитой своих прав в суд", - советует он. Например, нарушением прав работника будет считаться ситуация, когда работодатель отказывается предоставить отпуск в соответствии с утвержденным графиком отпусков. Также работодатель не вправе отказать в отпуске в удобное для работника время, если закон прямо предоставляет ему такое право. Это касается, например, отдельных категорий работников, в том числе многодетных родителей и почетных доноров. Нарушением будет и отзыв работника из отпуска без его согласия. Работодатель не может просто потребовать досрочно выйти на работу: отзыв из отпуска допускается только с согласия самого работника. Кроме того, работодатель обязан своевременно выплатить отпускные - не позднее чем за три дня до начала отпуска. Нельзя и вовсе лишать работника ежегодного отпуска или произвольно переносить его без учета требований трудового законодательства.

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