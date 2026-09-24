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Катар увеличил объемы перевозок СПГ через Ормузский пролив, пишет Bloomberg - 24.09.2026, ПРАЙМ
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Катар увеличил объемы перевозок СПГ через Ормузский пролив, пишет Bloomberg
Катар увеличил объемы перевозок СПГ через Ормузский пролив, пишет Bloomberg - 24.09.2026, ПРАЙМ
Катар увеличил объемы перевозок СПГ через Ормузский пролив, пишет Bloomberg
Катар увеличил объемы перевозок сжиженного природного газа (СПГ) через Ормузский пролив до максимума с начала июля, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T13:36+0300
2026-09-24T13:42+0300
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Катар увеличил объемы перевозок сжиженного природного газа (СПГ) через Ормузский пролив до максимума с начала июля, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на данные отслеживания судов. "Катар увеличил объемы перевозок сжиженного природного газа танкерами через Ормузский пролив до самого высокого уровня за более чем два месяца, что свидетельствует о том, что страна чувствует себя более уверенно, используя этот водный путь", - передает агентство. По данным системы отслеживания судов, которые приводит издание, за последнюю неделю через пролив были отправлены как минимум два грузовых танкера, а еще как минимум два двинулись в противоположном направлении, войдя в Персидский залив. Отмечается, что один из грузов направляется к западному побережью Индии. При прохождении пролива сигналы всех четырех судов не фиксировались, однако регулярно происходят помехи и сбои связи, затрудняющие определение местоположения судов, уточняет Блумберг. Катар в основном прекратил экспорт через пролив в начале июля после атаки на одно из своих судов, передает агентство. И сейчас интенсивность движения по-прежнему значительно ниже уровня, предшествовавшего ближневосточному конфликту - около трех партий СПГ в сутки. Катар также загружает СПГ на доступные пустые танкеры внутри Персидского залива и поставляет часть топлива в Кувейт, чтобы управлять запасами и поддерживать работу экспортного комплекса на минимальном уровне, заявляет Блумберг. Государственная энергетическая компания Катара QatarEnergy не ответила агентству на запрос о комментарии.
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газ, бизнес, катар, ормузский пролив, персидский залив, qatarenergy
Газ, Бизнес, КАТАР, Ормузский пролив, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, QatarEnergy
13:36 24.09.2026 (обновлено: 13:42 24.09.2026)
 
Катар увеличил объемы перевозок СПГ через Ормузский пролив, пишет Bloomberg

Bloomberg: Катар увеличил объемы перевозок СПГ через Ормузский пролив до максимума с июля

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Катар увеличил объемы перевозок сжиженного природного газа (СПГ) через Ормузский пролив до максимума с начала июля, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на данные отслеживания судов.
"Катар увеличил объемы перевозок сжиженного природного газа танкерами через Ормузский пролив до самого высокого уровня за более чем два месяца, что свидетельствует о том, что страна чувствует себя более уверенно, используя этот водный путь", - передает агентство.
По данным системы отслеживания судов, которые приводит издание, за последнюю неделю через пролив были отправлены как минимум два грузовых танкера, а еще как минимум два двинулись в противоположном направлении, войдя в Персидский залив. Отмечается, что один из грузов направляется к западному побережью Индии.
При прохождении пролива сигналы всех четырех судов не фиксировались, однако регулярно происходят помехи и сбои связи, затрудняющие определение местоположения судов, уточняет Блумберг.
Катар в основном прекратил экспорт через пролив в начале июля после атаки на одно из своих судов, передает агентство. И сейчас интенсивность движения по-прежнему значительно ниже уровня, предшествовавшего ближневосточному конфликту - около трех партий СПГ в сутки.
Катар также загружает СПГ на доступные пустые танкеры внутри Персидского залива и поставляет часть топлива в Кувейт, чтобы управлять запасами и поддерживать работу экспортного комплекса на минимальном уровне, заявляет Блумберг.
Государственная энергетическая компания Катара QatarEnergy не ответила агентству на запрос о комментарии.
 
ГазБизнесКАТАРОрмузский проливПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВQatarEnergy
 
 
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