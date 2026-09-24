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Хорватия экстрадирует в Германию подозреваемого в подрыве "Севпотоков" - 24.09.2026, ПРАЙМ
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Хорватия экстрадирует в Германию подозреваемого в подрыве "Севпотоков"
Хорватия экстрадирует в Германию подозреваемого в подрыве "Севпотоков" - 24.09.2026, ПРАЙМ
Хорватия экстрадирует в Германию подозреваемого в подрыве "Севпотоков"
Хорватия приняла решение об экстрадиции в Германию подозреваемого в причастности к подрыву "Северных потоков" украинца Владимира Журавлева, сообщает украинский... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T14:04+0300
2026-09-24T14:04+0300
газ
германия
хорватия
украина
северный поток - 2
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Хорватия приняла решение об экстрадиции в Германию подозреваемого в причастности к подрыву "Северных потоков" украинца Владимира Журавлева, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на документ о решении суда. "Окружной суд хорватского города Пула разрешил экстрадировать украинца Владимира Журавлева в Германию, где его подозревают в подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2", - говорится в публикации на сайте "Общественного". Как передает телеканал, адвокат Журавлева Николай Катеринчук в комментарии для СМИ назвал решение предвзятым и политическим и заверил, что защита намерена обжаловать его в апелляции. Девятнадцатого августа в Хорватии по подозрению в связи с атаками на "Северные потоки" был задержан гражданин Украины. Польский адвокат Тимотеуш Папроцкий подтвердил, что этим украинцем является Владимир Журавлев, которого ранее задержали и отпустили в Польше. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
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газ, германия, хорватия, украина, северный поток - 2
Газ, ГЕРМАНИЯ, ХОРВАТИЯ, УКРАИНА, Северный поток - 2
14:04 24.09.2026
 
Хорватия экстрадирует в Германию подозреваемого в подрыве "Севпотоков"

Хорватия экстрадирует в Германию подозреваемого в подрыве "Северных потоков" украинца

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Хорватия приняла решение об экстрадиции в Германию подозреваемого в причастности к подрыву "Северных потоков" украинца Владимира Журавлева, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на документ о решении суда.
"Окружной суд хорватского города Пула разрешил экстрадировать украинца Владимира Журавлева в Германию, где его подозревают в подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2", - говорится в публикации на сайте "Общественного".
Как передает телеканал, адвокат Журавлева Николай Катеринчук в комментарии для СМИ назвал решение предвзятым и политическим и заверил, что защита намерена обжаловать его в апелляции.
Девятнадцатого августа в Хорватии по подозрению в связи с атаками на "Северные потоки" был задержан гражданин Украины. Польский адвокат Тимотеуш Папроцкий подтвердил, что этим украинцем является Владимир Журавлев, которого ранее задержали и отпустили в Польше.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
 
ГазГЕРМАНИЯХОРВАТИЯУКРАИНАСеверный поток - 2
 
 
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