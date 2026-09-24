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Китай с пятницы повысит стоимость бензина и дизельного топлива

Китай с пятницы повысит стоимость бензина и дизельного топлива - 24.09.2026, ПРАЙМ

Китай с пятницы повысит стоимость бензина и дизельного топлива

Китай с пятницы повысит стоимость бензина и дизельного топлива на 395 и 385 юаней за тонну соответственно (58,8 и 57,3 доллара), сообщает Центральное... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T11:44+0300

2026-09-24T11:44+0300

2026-09-24T11:44+0300

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Китай с пятницы повысит стоимость бензина и дизельного топлива на 395 и 385 юаней за тонну соответственно (58,8 и 57,3 доллара), сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV). "В соответствии с расчетами, произведенными на основе действующего ценового механизма, начиная с 00.00 25 сентября (24 сентября 19.00 мск - ред.) цена на бензин и дизельное топливо внутри страны... после мер регулирования фактически увеличится на 395 и 385 юаней за тонну соответственно", - говорится в сообщении. Согласно данным ТВ, изначально стоимость бензина и дизельного топлива должна была увеличиться на 830 и 800 юаней соответственно (123,6 и 119,2 доллара США - ред.). Национальная комиссия по развитию и реформам Китая поручит предприятиям по производству и поставкам нефтепродуктов принять все необходимые меры для гарантии стабильного снабжения внутреннего рынка. Как отмечается в сообщении, власти также усилят контроль за рынком и будут принимать строгие меры в отношении нарушений, включая несоблюдение ценовой политики. Действующий в Китае механизм ценообразования на нефтепродукты предусматривает, что если стоимость нефти на мировом рынке меняется более чем на 50 юаней (7,4 доллара) за тонну и сохраняется на этом уровне на протяжении десяти рабочих дней, то стоимость бензина и дизельного топлива на внутреннем рынке корректируется соответственно. Власти страны ранее, 11 сентября, после применения мер регулирования повышали эти цены на 260 и 250 юаней (38,4 и 36,9 доллара) за тонну соответственно.

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