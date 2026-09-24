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Вирус Хасеки нашли в клещах в разных регионов России и в Европе
Вирус Хасеки нашли в клещах в разных регионов России и в Европе - 24.09.2026, ПРАЙМ
Вирус Хасеки нашли в клещах в разных регионов России и в Европе
Недавно обнаруженный вирус Хасеки выделен из образцов клещей в различных регионах России от Калининграда до Владивостока, а также в Европе, его исследуют как... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T14:07+0300
2026-09-24T14:07+0300
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НОВОСИБИРСК, 24 сен – ПРАЙМ. Недавно обнаруженный вирус Хасеки выделен из образцов клещей в различных регионах России от Калининграда до Владивостока, а также в Европе, его исследуют как способный нести потенциальную опасность для человека, сообщила сотрудник отдела молекулярной вирусологии ГНЦ ВБ "Вектор" Ирина Осинкина на форуме OpenBio. В 2023 году Роспотребнадзор в своем Telegram-канале сообщил, что вирус Хасеки, который переносят клещи, угрозы для эпидблагополучия населения России не представляет, а болезнь, вызванная им, напоминает простуду. Осинкина пояснила, что вирус Хасеки был впервые обнаружен в 2019 году в ходе ретроспективного исследования сывороток крови людей, обратившихся в больницы с симптомами инфекции, схожими с ОРВИ – высокой температурой, покраснением горла, затрудненным дыханием. "В дальнейшем вирус выделен из образцов клещей на территории России в Новосибирской, Томской областях, в Калининграде, в Карелии, а также в 2024 и 2026 году из образцов клещей на территории Польши, Словакии, Италии и Грузии", - рассказала Осинкина, По ее словам, геном вируса в образцах сывороток крови людей был выделен на данный момент только в Владивостоке и Новосибирске. Также с помощью разработанного на "Векторе" ИФА (иммуноферментный анализ)-теста было обнаружено три случая из Амурской области. Пока ученые получили только одну полногеномную последовательность этого вируса – из образца из Новосибирска. "Изначально вирус был отнесет к группе флавиподобных вирусов семейства Flaviviridae, но произошедшие в 2026 году таксономические изменения, разделившие это семейство… так и не позволили точно классифицировать этот вирус. Кроме того, он имеет крайне низкий уровень гомологии с ближайшими вирусами из этих семейств. Его потенциальная опасность для человека делает его важным объектом для изучения", - отметила исследовательница. По словам Осинкиной, структурные белки вируса могут стать основными компонентами для разработки в дальнейшем вакцин, иммунобиологических препаратов и тест-систем вируса, поэтому исследователи в первую очередь изучают их.
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здоровье, общество , технологии, роспотребнадзор
Здоровье, Общество , Технологии, Роспотребнадзор
Вирус Хасеки нашли в клещах в разных регионов России и в Европе
Осинкина: вирус Хасеки обнаружили в клещах разных регионов России и в Европе
НОВОСИБИРСК, 24 сен – ПРАЙМ. Недавно обнаруженный вирус Хасеки выделен из образцов клещей в различных регионах России от Калининграда до Владивостока, а также в Европе, его исследуют как способный нести потенциальную опасность для человека, сообщила сотрудник отдела молекулярной вирусологии ГНЦ ВБ "Вектор" Ирина Осинкина на форуме OpenBio.
В 2023 году Роспотребнадзор в своем Telegram-канале сообщил, что вирус Хасеки, который переносят клещи, угрозы для эпидблагополучия населения России не представляет, а болезнь, вызванная им, напоминает простуду.
Осинкина пояснила, что вирус Хасеки был впервые обнаружен в 2019 году в ходе ретроспективного исследования сывороток крови людей, обратившихся в больницы с симптомами инфекции, схожими с ОРВИ – высокой температурой, покраснением горла, затрудненным дыханием.
"В дальнейшем вирус выделен из образцов клещей на территории России в Новосибирской, Томской областях, в Калининграде, в Карелии, а также в 2024 и 2026 году из образцов клещей на территории Польши, Словакии, Италии и Грузии", - рассказала Осинкина,
По ее словам, геном вируса в образцах сывороток крови людей был выделен на данный момент только в Владивостоке и Новосибирске. Также с помощью разработанного на "Векторе" ИФА (иммуноферментный анализ)-теста было обнаружено три случая из Амурской области. Пока ученые получили только одну полногеномную последовательность этого вируса – из образца из Новосибирска.
"Изначально вирус был отнесет к группе флавиподобных вирусов семейства Flaviviridae, но произошедшие в 2026 году таксономические изменения, разделившие это семейство… так и не позволили точно классифицировать этот вирус. Кроме того, он имеет крайне низкий уровень гомологии с ближайшими вирусами из этих семейств. Его потенциальная опасность для человека делает его важным объектом для изучения", - отметила исследовательница.
По словам Осинкиной, структурные белки вируса могут стать основными компонентами для разработки в дальнейшем вакцин, иммунобиологических препаратов и тест-систем вируса, поэтому исследователи в первую очередь изучают их.