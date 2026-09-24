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ЦБ: компании России не видят рынок акций как канал для привлечения капитала

ЦБ: компании России не видят рынок акций как канал для привлечения капитала - 24.09.2026, ПРАЙМ

ЦБ: компании России не видят рынок акций как канал для привлечения капитала

Российские компании по разным причинам пока не видят сегодня рынок акций как канал для привлечения капитала, заявил первый заместитель председателя Банка России | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T13:15+0300

2026-09-24T13:15+0300

2026-09-24T13:21+0300

акции

финансы

рынок

владимир чистюхин

банк россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен - ПРАЙМ. Российские компании по разным причинам пока не видят сегодня рынок акций как канал для привлечения капитала, заявил первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин. "Мы очень много в последние годы вместе с правительством думали над системой стимулов и обеспечением правильной регуляторной среды", - сказал он, выступая на на XXIII Международном банковском форуме. "Там проблемы есть по всем буквально направлениям, но принципиально, если вы меня спросите, на уровне черное и белое, на что бы я поставил, я бы сказал, что у нас, конечно, главная проблема на стороне предложения", - добавил Чистюхин. По его словам, многое было сделано на стороне спроса. "По инвесторам проведена большая работа с точки зрения разного рода стимулов. И даже те эксцессы, которые иногда возникают с точки зрения защиты прав миноритариев, они очень болезненные, но тем не менее, если мы посмотрим инвесторскую базу, акционерную базу, то огромное количество как розничных, так и институциональных инвесторов продолжают вкладываться в этот инструмент", - отметил он. Институциональные инвесторы могли бы вкладываться в акции больше, если бы уровень доверия был выше - это и вера в стратегию, и в то, что у них права не будут нарушены, но розничные инвесторы продолжают это делать, сказал зампред. "Главная проблема, что эмитенты по разным причинам не видят сегодня этот канал, по совершенно разным причинам, как объективным, так и достаточно субъективным, канал для привлечения капитала. Вот это вот та проблема, которую сегодня, с моей точки зрения, решить пока не удалось", - сказал Чистюхин.

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акции, финансы, рынок, владимир чистюхин, банк россии