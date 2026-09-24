Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ: компании России не видят рынок акций как канал для привлечения капитала - 24.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260924/kompanii-873637488.html
ЦБ: компании России не видят рынок акций как канал для привлечения капитала
ЦБ: компании России не видят рынок акций как канал для привлечения капитала - 24.09.2026, ПРАЙМ
ЦБ: компании России не видят рынок акций как канал для привлечения капитала
Российские компании по разным причинам пока не видят сегодня рынок акций как канал для привлечения капитала, заявил первый заместитель председателя Банка России | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T13:15+0300
2026-09-24T13:21+0300
акции
финансы
рынок
владимир чистюхин
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873637488.jpg?1790245296
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен - ПРАЙМ. Российские компании по разным причинам пока не видят сегодня рынок акций как канал для привлечения капитала, заявил первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин. "Мы очень много в последние годы вместе с правительством думали над системой стимулов и обеспечением правильной регуляторной среды", - сказал он, выступая на на XXIII Международном банковском форуме. "Там проблемы есть по всем буквально направлениям, но принципиально, если вы меня спросите, на уровне черное и белое, на что бы я поставил, я бы сказал, что у нас, конечно, главная проблема на стороне предложения", - добавил Чистюхин. По его словам, многое было сделано на стороне спроса. "По инвесторам проведена большая работа с точки зрения разного рода стимулов. И даже те эксцессы, которые иногда возникают с точки зрения защиты прав миноритариев, они очень болезненные, но тем не менее, если мы посмотрим инвесторскую базу, акционерную базу, то огромное количество как розничных, так и институциональных инвесторов продолжают вкладываться в этот инструмент", - отметил он. Институциональные инвесторы могли бы вкладываться в акции больше, если бы уровень доверия был выше - это и вера в стратегию, и в то, что у них права не будут нарушены, но розничные инвесторы продолжают это делать, сказал зампред. "Главная проблема, что эмитенты по разным причинам не видят сегодня этот канал, по совершенно разным причинам, как объективным, так и достаточно субъективным, канал для привлечения капитала. Вот это вот та проблема, которую сегодня, с моей точки зрения, решить пока не удалось", - сказал Чистюхин.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
акции, финансы, рынок, владимир чистюхин, банк россии
Акции, Финансы, Рынок, Владимир Чистюхин, Банк России
13:15 24.09.2026 (обновлено: 13:21 24.09.2026)
 
ЦБ: компании России не видят рынок акций как канал для привлечения капитала

Чистюхин: российские компании пока не видят рынок акций как канал для привлечения капитала

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен - ПРАЙМ. Российские компании по разным причинам пока не видят сегодня рынок акций как канал для привлечения капитала, заявил первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин.
"Мы очень много в последние годы вместе с правительством думали над системой стимулов и обеспечением правильной регуляторной среды", - сказал он, выступая на на XXIII Международном банковском форуме.
"Там проблемы есть по всем буквально направлениям, но принципиально, если вы меня спросите, на уровне черное и белое, на что бы я поставил, я бы сказал, что у нас, конечно, главная проблема на стороне предложения", - добавил Чистюхин.
По его словам, многое было сделано на стороне спроса.
"По инвесторам проведена большая работа с точки зрения разного рода стимулов. И даже те эксцессы, которые иногда возникают с точки зрения защиты прав миноритариев, они очень болезненные, но тем не менее, если мы посмотрим инвесторскую базу, акционерную базу, то огромное количество как розничных, так и институциональных инвесторов продолжают вкладываться в этот инструмент", - отметил он.
Институциональные инвесторы могли бы вкладываться в акции больше, если бы уровень доверия был выше - это и вера в стратегию, и в то, что у них права не будут нарушены, но розничные инвесторы продолжают это делать, сказал зампред.
"Главная проблема, что эмитенты по разным причинам не видят сегодня этот канал, по совершенно разным причинам, как объективным, так и достаточно субъективным, канал для привлечения капитала. Вот это вот та проблема, которую сегодня, с моей точки зрения, решить пока не удалось", - сказал Чистюхин.
 
АкцииФинансыРынокВладимир ЧистюхинБанк России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала