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ВТБ заинтересован в покупке доли в НСПК, заявил Костин

ВТБ заинтересован в покупке доли в НСПК, заявил Костин - 24.09.2026, ПРАЙМ

ВТБ заинтересован в покупке доли в НСПК, заявил Костин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен - РИА Новости. ВТБ заинтересован в покупке доли в Национальной системе платежных карт (НСПК), сообщил журналистам глава банка Андрей Костин | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T11:59+0300

2026-09-24T11:59+0300

2026-09-24T11:59+0300

банки

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андрей костин

втб

нспк

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен - РИА Новости. ВТБ заинтересован в покупке доли в Национальной системе платежных карт (НСПК), сообщил журналистам глава банка Андрей Костин в кулуарах XXIII Международного банковского форума. "Мы будем, заинтересованы", - сказал он, отвечая на вопрос, заинтересован ли ВТБ в доле НСПК. Он не исключил приобретение 5%, пошутив: "Наверное да, мы ребята все-таки солидные".

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банки, финансы, андрей костин, втб, нспк