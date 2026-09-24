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ВТБ заинтересован в покупке доли в НСПК, заявил Костин - 24.09.2026, ПРАЙМ
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ВТБ заинтересован в покупке доли в НСПК, заявил Костин
ВТБ заинтересован в покупке доли в НСПК, заявил Костин - 24.09.2026, ПРАЙМ
ВТБ заинтересован в покупке доли в НСПК, заявил Костин
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен - РИА Новости. ВТБ заинтересован в покупке доли в Национальной системе платежных карт (НСПК), сообщил журналистам глава банка Андрей Костин | 24.09.2026, ПРАЙМ
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банки
финансы
андрей костин
втб
нспк
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен - РИА Новости. ВТБ заинтересован в покупке доли в Национальной системе платежных карт (НСПК), сообщил журналистам глава банка Андрей Костин в кулуарах XXIII Международного банковского форума. "Мы будем, заинтересованы", - сказал он, отвечая на вопрос, заинтересован ли ВТБ в доле НСПК. Он не исключил приобретение 5%, пошутив: "Наверное да, мы ребята все-таки солидные".
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банки, финансы, андрей костин, втб, нспк
Банки, Финансы, Андрей Костин, ВТБ, НСПК
11:59 24.09.2026
 
ВТБ заинтересован в покупке доли в НСПК, заявил Костин

Костин: ВТБ заинтересован в покупке 5% в Национальной системе платежных карт

© Фото : Пресс-служба ОАО Банк ВТББанк ВТБ
Банк ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2026
© Фото : Пресс-служба ОАО Банк ВТБ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен - РИА Новости. ВТБ заинтересован в покупке доли в Национальной системе платежных карт (НСПК), сообщил журналистам глава банка Андрей Костин в кулуарах XXIII Международного банковского форума.
"Мы будем, заинтересованы", - сказал он, отвечая на вопрос, заинтересован ли ВТБ в доле НСПК.
Он не исключил приобретение 5%, пошутив: "Наверное да, мы ребята все-таки солидные".
 
БанкиФинансыАндрей КостинВТБНСПК
 
 
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