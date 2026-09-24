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ВТБ заинтересован в покупке доли в НСПК, заявил Костин
ВТБ заинтересован в покупке доли в НСПК, заявил Костин - 24.09.2026, ПРАЙМ
ВТБ заинтересован в покупке доли в НСПК, заявил Костин
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен - РИА Новости. ВТБ заинтересован в покупке доли в Национальной системе платежных карт (НСПК), сообщил журналистам глава банка Андрей Костин | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T11:59+0300
2026-09-24T11:59+0300
2026-09-24T11:59+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен - РИА Новости. ВТБ заинтересован в покупке доли в Национальной системе платежных карт (НСПК), сообщил журналистам глава банка Андрей Костин в кулуарах XXIII Международного банковского форума. "Мы будем, заинтересованы", - сказал он, отвечая на вопрос, заинтересован ли ВТБ в доле НСПК. Он не исключил приобретение 5%, пошутив: "Наверное да, мы ребята все-таки солидные".
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ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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банки, финансы, андрей костин, втб, нспк
Банки, Финансы, Андрей Костин, ВТБ, НСПК
ВТБ заинтересован в покупке доли в НСПК, заявил Костин
Костин: ВТБ заинтересован в покупке 5% в Национальной системе платежных карт