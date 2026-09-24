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Допэмиссия ВТБ перенеслась на октябрь, заявил Костин

Допэмиссия ВТБ перенеслась на октябрь, заявил Костин - 24.09.2026, ПРАЙМ

Допэмиссия ВТБ перенеслась на октябрь, заявил Костин

Допэмиссия перенеслась на октябрь, но она обязательно будет, заявил журналистам глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах XXIII Международного банковского форума. | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T12:07+0300

2026-09-24T12:07+0300

2026-09-24T12:07+0300

андрей костин

втб

wildberries

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен - РИА Новости. Допэмиссия перенеслась на октябрь, но она обязательно будет, заявил журналистам глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах XXIII Международного банковского форума. "Да, она перенеслась, но она будет обязательно", - сказал он, отвечая на вопрос перенеслась ли допэмиссия ВТБ на октябрь. Банк в конце мая объявил о том, что планирует допэмиссию в объеме до 49% акций, при этом доля государства по итогам SPO останется выше 50%. Цена размещения одной акции ВТБ в рамках допэмиссии составит 87 рублей. Средства, привлеченные ВТБ в рамках SPO, будут использоваться для финансирования партнерства с группой RWB и развития основного бизнеса. В мае же в пресс-службе компании Wildberries сообщали, что маркетплейс и ВТБ планируют заключить соглашение о стратегическом партнерстве: банк приобретет 5% доли в WB-банке с возможностью ее увеличения.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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андрей костин, втб, wildberries