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Костин отметил серьезный прирост китайских инвестиций в Россию - 24.09.2026, ПРАЙМ
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Костин отметил серьезный прирост китайских инвестиций в Россию
Костин отметил серьезный прирост китайских инвестиций в Россию - 24.09.2026, ПРАЙМ
Костин отметил серьезный прирост китайских инвестиций в Россию
Глава ВТБ Андрей Костин отметил прирост инвестиций в Россию со стороны китайских инвесторов. | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T14:07+0300
2026-09-24T14:08+0300
россия
бизнес
андрей костин
втб
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен - ПРАЙМ. Глава ВТБ Андрей Костин отметил прирост инвестиций в Россию со стороны китайских инвесторов. "Сейчас, по моим данным, у нас наметился серьезный прирост инвестиций со стороны китайских инвесторов", - сказал он, выступая на пленарной сессии XXIII Международного банковского форума. Арабские инвесторы, по его словам, "присматриваются". "Нам, конечно, не хватает иностранных инвестиций", - добавил Костин.
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россия, бизнес, андрей костин, втб
РОССИЯ, Бизнес, Андрей Костин, ВТБ
14:07 24.09.2026 (обновлено: 14:08 24.09.2026)
 
Костин отметил серьезный прирост китайских инвестиций в Россию

Глава ВТБ Костин отметил прирост инвестиций в Россию со стороны китайских инвесторов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен - ПРАЙМ. Глава ВТБ Андрей Костин отметил прирост инвестиций в Россию со стороны китайских инвесторов.
"Сейчас, по моим данным, у нас наметился серьезный прирост инвестиций со стороны китайских инвесторов", - сказал он, выступая на пленарной сессии XXIII Международного банковского форума.
Арабские инвесторы, по его словам, "присматриваются".
"Нам, конечно, не хватает иностранных инвестиций", - добавил Костин.
 
РОССИЯБизнесАндрей КостинВТБ
 
 
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