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Костин отметил серьезный прирост китайских инвестиций в Россию

Костин отметил серьезный прирост китайских инвестиций в Россию - 24.09.2026, ПРАЙМ

Костин отметил серьезный прирост китайских инвестиций в Россию

Глава ВТБ Андрей Костин отметил прирост инвестиций в Россию со стороны китайских инвесторов. | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T14:07+0300

2026-09-24T14:07+0300

2026-09-24T14:08+0300

россия

бизнес

андрей костин

втб

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен - ПРАЙМ. Глава ВТБ Андрей Костин отметил прирост инвестиций в Россию со стороны китайских инвесторов. "Сейчас, по моим данным, у нас наметился серьезный прирост инвестиций со стороны китайских инвесторов", - сказал он, выступая на пленарной сессии XXIII Международного банковского форума. Арабские инвесторы, по его словам, "присматриваются". "Нам, конечно, не хватает иностранных инвестиций", - добавил Костин.

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россия, бизнес, андрей костин, втб