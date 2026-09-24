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Социальные выплаты будут индексироваться в установленные сроки
Социальные выплаты будут индексироваться в установленные сроки - 24.09.2026, ПРАЙМ
Социальные выплаты будут индексироваться в установленные сроки
Социальные выплаты будут индексироваться в предусмотренные законом сроки, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T16:37+0300
2026-09-24T16:37+0300
2026-09-24T16:37+0300
россия
общество
антон котяков
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Социальные выплаты будут индексироваться в предусмотренные законом сроки, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. "Социальные выплаты будут индексироваться в предусмотренные законом сроки", - сказал Котяков, слова которого приводятся пресс-службой Минтруда.
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россия, общество , антон котяков
РОССИЯ, Общество , Антон Котяков
Социальные выплаты будут индексироваться в установленные сроки
Глава Минтруда Котяков: соцвыплаты будут индексироваться в установленные законом сроки