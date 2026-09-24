https://1prime.ru/20260924/kotyakov-873650796.html

Социальные выплаты будут индексироваться в установленные сроки

Социальные выплаты будут индексироваться в установленные сроки - 24.09.2026, ПРАЙМ

Социальные выплаты будут индексироваться в установленные сроки

Социальные выплаты будут индексироваться в предусмотренные законом сроки, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T16:37+0300

2026-09-24T16:37+0300

2026-09-24T16:37+0300

россия

общество

антон котяков

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873650796.jpg?1790257035

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Социальные выплаты будут индексироваться в предусмотренные законом сроки, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. "Социальные выплаты будут индексироваться в предусмотренные законом сроки", - сказал Котяков, слова которого приводятся пресс-службой Минтруда.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , антон котяков