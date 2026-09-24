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Кот Вася сбежал из переноски при погрузке багажа в аэропорту Краснодара

Кот Вася сбежал из переноски при погрузке багажа в аэропорту Краснодара - 24.09.2026, ПРАЙМ

Кот Вася сбежал из переноски при погрузке багажа в аэропорту Краснодара

Кот сбежал из переноски при погрузке багажа в самолет, вылетавший из Краснодара в Батуми, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта Краснодара. | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T18:04+0300

2026-09-24T18:04+0300

2026-09-24T18:15+0300

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КРАСНОДАР, 24 сен – ПРАЙМ. Кот сбежал из переноски при погрузке багажа в самолет, вылетавший из Краснодара в Батуми, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта Краснодара. По данным в соцсетях, 23 сентября при погрузке багажа на рейс Краснодар - Батуми сбежал кот Вася. Как сообщают в сети, очевидцы видели, как кот убежал в сторону железной дороги и поселка Знаменский. Одна из сотрудниц аэропорта побежала за ним, но среди машин и шума не смогла найти животное. Хозяева узнали о пропаже питомца уже на борту самолета. "Вчера вечером во время подготовки рейса в Батуми кот смог выбраться из переноски и убежал… Сейчас сотрудники аэропорта продолжают поиски животного на всей территории и делают все возможное, чтобы помочь ему как можно скорее вернуться к своей хозяйке", - сказали в пресс-службе аэропорта. Уточняется, что сотрудники аэропорта связались с хозяйкой питомца, чтобы получить фотографию и подключиться к поиску кота Василия. Также в социальных сетях воздушной гавани разместили обращение к жителям близлежащих районов с просьбой сообщить, если кто-то видел кота или знает, где он может находиться. "Обычно взаимодействие с пассажирами по вопросам перевозки осуществляется авиакомпанией в рамках договора воздушной перевозки. Перевозчик остается на связи с пассажиром", - добавили в пресс-службе аэропорта.

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бизнес, краснодар, батуми