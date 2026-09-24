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ЦБ установил официальный курс валют на пятницу
ЦБ установил официальный курс валют на пятницу - 24.09.2026, ПРАЙМ
ЦБ установил официальный курс валют на пятницу
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 9,02 копейки - до 12,65 рубля, доллара - на 50,88 копейки, до 84,9057 рубля, евро - на... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T18:10+0300
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 9,02 копейки - до 12,65 рубля, доллара - на 50,88 копейки, до 84,9057 рубля, евро - на 14,17 копейки, до 96,8859 рубля, следует из данных Банка России. Банк России с 8 июня 2026 года рассчитывает официальный курс евро к рублю на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару Европейского центрального банка по состоянию на 15.30 мск в текущий рабочий день. Курс доллара к рублю рассчитывается на данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке.
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Рынок, США, Банк России, Курсы валют, валюта, рубль, Доллар США, евро
ЦБ установил официальный курс валют на пятницу
ЦБ: официальный курс юаня на пятницу — 12,65 рубля, доллара - 84,9, евро - 96,89
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 9,02 копейки - до 12,65 рубля, доллара - на 50,88 копейки, до 84,9057 рубля, евро - на 14,17 копейки, до 96,8859 рубля, следует из данных Банка России.
Банк России с 8 июня 2026 года рассчитывает официальный курс евро к рублю на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару Европейского центрального банка по состоянию на 15.30 мск в текущий рабочий день. Курс доллара к рублю рассчитывается на данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке.