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ЦБ установил официальный курс валют на пятницу

ЦБ установил официальный курс валют на пятницу - 24.09.2026, ПРАЙМ

ЦБ установил официальный курс валют на пятницу

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 9,02 копейки - до 12,65 рубля, доллара - на 50,88 копейки, до 84,9057 рубля, евро - на... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T18:10+0300

2026-09-24T18:10+0300

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 9,02 копейки - до 12,65 рубля, доллара - на 50,88 копейки, до 84,9057 рубля, евро - на 14,17 копейки, до 96,8859 рубля, следует из данных Банка России. Банк России с 8 июня 2026 года рассчитывает официальный курс евро к рублю на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару Европейского центрального банка по состоянию на 15.30 мск в текущий рабочий день. Курс доллара к рублю рассчитывается на данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке.

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