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Рубль находит поддержку: аналитики дали прогноз по курсу российской валюты

Рубль находит поддержку: аналитики дали прогноз по курсу российской валюты - 24.09.2026, ПРАЙМ

Рубль находит поддержку: аналитики дали прогноз по курсу российской валюты

Курс китайской валюты по отношению к российской в четверг опять снижается и находится уже на отметке 12,6 рубля, следует из данных Московской биржи. | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T18:49+0300

2026-09-24T18:49+0300

2026-09-24T18:49+0300

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в четверг опять снижается и находится уже на отметке 12,6 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 18.04 мск падал на 9 копеек (-0,7%), до 12,61 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,59-12,71 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 84,82 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 84,74 рубля. Рубль находит поддержку Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте в четверг опять перешел к снижению относительно рубля, курс ушел ниже уровня 12,6 рубля. Таким образом, на "тонком" рынке курс демонстрирует повышенную волатильность в зависимости от баланса спроса и предложения валюты "в моменте". "Постепенное снижение экспортной валютной выручки, высокий спрос на импорт и сохраняющаяся геополитическая неопределенность давят на рубль. Однако денежно-кредитная политика российского регулятора и высокая ключевая ставка пока продолжают поддерживать его. Поэтому говорить о неконтролируемом ослаблении российской валюты преждевременно. Также остается важным фактором ситуация на глобальном рынке нефти, где ее цена опять растет", - комментирует Гузель Проценко из "Альфа-Форекса". Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,52% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,76% на предыдущих торгах. Внешние факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 18.06 мск повышалась на 3,9%, до 107,1 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран) повышался на 0,2%, до 101,3 пункта. Прогнозы Устойчивости рубля естественным образом способствуют более высокие цены на нефть, а также относительно высокие рублевые процентные ставки, считает Александр Дудников из компании "Цифра брокер". "Тем не менее, это привычные уже и хорошо известные факторы поддержки рубля, в то время как дальнейшую динамику, возможно, в определенной степени может определить геополитическая повестка. В отсутствие сигналов об урегулировании геополитической напряженности валютные курсы могут колебаться в диапазонах 12,4-12,8 рубля за юань, 83-86 рублей за доллар и 96-100 рублей за евро, проявляя склонность к повышению в направлении верхних границ диапазонов", - оценивает он. Более высокие цены на топливных рынках пока свидетельствуют о том, что курс на конец текущего года может остаться около уровней 87 рублей за доллар, полагает Наталия Орлова из Альфа-банка. "Новые вводные от Минфина, а именно ожидаемое значительное снижение цены отсечения бюджетного правила, подтверждают наше ожидание, что в 2027 году рубль продолжит движение вниз, и курс может выйти на конец 2027 года на уровень 95 рублей за доллар", - добавляет она.

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рынок, торги, рубль, валюта, курсы валют