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Автоэксперт развенчал опасные мифы об экономии топлива

Автоэксперт развенчал опасные мифы об экономии топлива - 24.09.2026, ПРАЙМ

Автоэксперт развенчал опасные мифы об экономии топлива

Водители все активнее ищут способы экономии топлива. Среди самых популярных советов — езда на нейтрали, максимально высокая передача, отказ от кондиционера,... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T03:03+0300

2026-09-24T03:03+0300

2026-09-24T03:03+0300

эксклюзив

топливо

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МОСКВА, 24 сен – ПРАЙМ. Водители все активнее ищут способы экономии топлива. Среди самых популярных советов — езда на нейтрали, максимально высокая передача, отказ от кондиционера, перекачанные шины и движение за грузовиком. Однако, как рассказал агентству "Прайм" руководитель автосервиса FIT SERVICE "Ярославское шоссе" Андрей Кузин, многие из этих рекомендаций дают минимальный эффект, а иногда и вредят машине.Реальная экономия начинается с исправного автомобиля, правильного давления в шинах и спокойного стиля вождения."Первый миф — экономия на нейтрали. На современных машинах с электронным впрыском движение на передаче с отпущенным газом часто выгоднее: блок управления почти перестает подавать топливо. На нейтрали двигатель работает на холостых и продолжает расходовать бензин. Кроме того, водитель теряет торможение двигателем, что повышает нагрузку на тормоза и ухудшает контроль на скользкой дороге", - говорит Кузин.Второй миф — высокая передача всегда выгоднее. Это работает только при ровном движении и небольшой нагрузке. Если машина вибрирует, гудит и плохо ускоряется, двигатель работает "внатяг", что увеличивает износ. На подъеме, при полной загрузке или обгоне лучше переключиться на пониженную передачу.Третий миф — окна всегда дешевле кондиционера. В городе на малой скорости это может быть так, но на трассе открытые стекла ухудшают аэродинамику. До 50–60 км/ч можно ехать с открытыми окнами, а выше 80–90 км/ч чаще выгоднее включить кондиционер.Четвертый миф — шины стоит перекачивать. Выигрыш по топливу минимален, но машина становится жестче, сцепление ухудшается, а протектор изнашивается быстрее. Недокачанные шины тоже опасны: они греются, изнашиваются по краям и увеличивают расход. Давление нужно проверять на холодных колесах хотя бы раз в месяц.Остальные мифы — про систему "старт-стоп", движение за фурой, точность указателя топлива и расчет "пяти литров хватит" — также не выдерживают проверки. Самый надежный способ снизить расход — следить за состоянием машины, давлением в шинах, вовремя менять расходники и ездить плавно. "Экономия не должна ухудшать безопасность или приводить к дорогому ремонту", - заключает эксперт.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, топливо, азс