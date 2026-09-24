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Лавров и Гросси обсудили удары США и Израиля по иранским ядерным объектам

Лавров и Гросси обсудили удары США и Израиля по иранским ядерным объектам - 24.09.2026, ПРАЙМ

Лавров и Гросси обсудили удары США и Израиля по иранским ядерным объектам

Глава МИД РФ Сергей Лавров и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обсудили украинские атаки на ЗАЭС и Энергодар, а также удары США и Израиля по ядерным объектам... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T20:48+0300

2026-09-24T20:48+0300

2026-09-24T20:48+0300

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обсудили украинские атаки на ЗАЭС и Энергодар, а также удары США и Израиля по ядерным объектам Ирана, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. В четверг Лавров провел с Гросси встречу на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН. "Особое внимание уделено продолжающимся нападениям и провокациям Украины в отношении российской Запорожской АЭС и города атомщиков Энергодара, а также ситуации вокруг иранской ядерной программы в свете имевших место ударов Израиля и США по поставленным под гарантии МАГАТЭ мирным ядерным объектам Ирана", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ. В ведомстве отметили, что в ходе встречи были затронуты и другие сюжеты повестки дня ООН, представляющие взаимный интерес.

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россия, энергодар, сша, израиль, сергей лавров, рафаэль гросси, мид рф, магатэ, оон