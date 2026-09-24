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Лавров и Гросси обсудили удары США и Израиля по иранским ядерным объектам - 24.09.2026, ПРАЙМ
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Лавров и Гросси обсудили удары США и Израиля по иранским ядерным объектам
Лавров и Гросси обсудили удары США и Израиля по иранским ядерным объектам - 24.09.2026, ПРАЙМ
Лавров и Гросси обсудили удары США и Израиля по иранским ядерным объектам
Глава МИД РФ Сергей Лавров и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обсудили украинские атаки на ЗАЭС и Энергодар, а также удары США и Израиля по ядерным объектам... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T20:48+0300
2026-09-24T20:48+0300
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энергодар
сша
израиль
сергей лавров
рафаэль гросси
мид рф
магатэ
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обсудили украинские атаки на ЗАЭС и Энергодар, а также удары США и Израиля по ядерным объектам Ирана, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. В четверг Лавров провел с Гросси встречу на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН. "Особое внимание уделено продолжающимся нападениям и провокациям Украины в отношении российской Запорожской АЭС и города атомщиков Энергодара, а также ситуации вокруг иранской ядерной программы в свете имевших место ударов Израиля и США по поставленным под гарантии МАГАТЭ мирным ядерным объектам Ирана", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ. В ведомстве отметили, что в ходе встречи были затронуты и другие сюжеты повестки дня ООН, представляющие взаимный интерес.
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РОССИЯ, Энергодар, США, ИЗРАИЛЬ, Сергей Лавров, Рафаэль Гросси, МИД РФ, МАГАТЭ, ООН
20:48 24.09.2026
 
Лавров и Гросси обсудили удары США и Израиля по иранским ядерным объектам

Лавров и Гросси обсудили атаки Украины, удары США и Израиля по ядерным объектам Ирана

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обсудили украинские атаки на ЗАЭС и Энергодар, а также удары США и Израиля по ядерным объектам Ирана, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
В четверг Лавров провел с Гросси встречу на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН.
"Особое внимание уделено продолжающимся нападениям и провокациям Украины в отношении российской Запорожской АЭС и города атомщиков Энергодара, а также ситуации вокруг иранской ядерной программы в свете имевших место ударов Израиля и США по поставленным под гарантии МАГАТЭ мирным ядерным объектам Ирана", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
В ведомстве отметили, что в ходе встречи были затронуты и другие сюжеты повестки дня ООН, представляющие взаимный интерес.
 
РОССИЯЭнергодарСШАИЗРАИЛЬСергей ЛавровРафаэль ГроссиМИД РФМАГАТЭООН
 
 
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