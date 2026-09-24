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У Франции больше нет денег на помощь Украине, заявила Ле Пен

У Франции больше нет денег на помощь Украине, заявила Ле Пен - 24.09.2026, ПРАЙМ

У Франции больше нет денег на помощь Украине, заявила Ле Пен

Франция находится в чрезвычайном финансовом положении, Париж больше не может финансово помогать Украине, заявила кандидат в президенты, глава парламентской... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T18:00+0300

2026-09-24T18:00+0300

2026-09-24T18:00+0300

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ПАРИЖ, 24 сен – ПРАЙМ. Франция находится в чрезвычайном финансовом положении, Париж больше не может финансово помогать Украине, заявила кандидат в президенты, глава парламентской фракции "Национальное объединение" Марин Ле Пен. "Мы больше не можем финансово помогать Украине… У нас нет на это средств. Ни для кого не секрет, что сейчас Франция находится в чрезвычайном финансовом положении", - сказала она, выступая на мероприятии Politico. Ранее Ле Пен обвинила Россию якобы во враждебных действиях в связи с решением Москвы передать под временное управление активы французского ритейлера Auchan (бренд "Ашан"), швейцарского производителя продуктов питания Nestle и французской логистической группы FM Logistic. Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев, комментируя ее обвинения, заявил, что партия Ле Пен стала типичной европейской русофобской партией.

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мировая экономика, франция, украина, париж, марин ле пен, дмитрий медведев, politico, auchan, ашан