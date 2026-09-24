https://1prime.ru/20260924/le-pen-873656775.html
У Франции больше нет денег на помощь Украине, заявила Ле Пен
У Франции больше нет денег на помощь Украине, заявила Ле Пен - 24.09.2026, ПРАЙМ
У Франции больше нет денег на помощь Украине, заявила Ле Пен
Франция находится в чрезвычайном финансовом положении, Париж больше не может финансово помогать Украине, заявила кандидат в президенты, глава парламентской... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T18:00+0300
2026-09-24T18:00+0300
2026-09-24T18:00+0300
мировая экономика
франция
украина
париж
марин ле пен
дмитрий медведев
politico
auchan
ашан
https://cdnn.1prime.ru/img/83744/13/837441361_0:0:3148:1771_1920x0_80_0_0_c83cf7a2ad77754f9bdf4d00cb6dc1bf.jpg
ПАРИЖ, 24 сен – ПРАЙМ. Франция находится в чрезвычайном финансовом положении, Париж больше не может финансово помогать Украине, заявила кандидат в президенты, глава парламентской фракции "Национальное объединение" Марин Ле Пен. "Мы больше не можем финансово помогать Украине… У нас нет на это средств. Ни для кого не секрет, что сейчас Франция находится в чрезвычайном финансовом положении", - сказала она, выступая на мероприятии Politico. Ранее Ле Пен обвинила Россию якобы во враждебных действиях в связи с решением Москвы передать под временное управление активы французского ритейлера Auchan (бренд "Ашан"), швейцарского производителя продуктов питания Nestle и французской логистической группы FM Logistic. Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев, комментируя ее обвинения, заявил, что партия Ле Пен стала типичной европейской русофобской партией.
франция
украина
париж
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83744/13/837441361_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_a9b575289ece9e803f947cb4f716e9d7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, франция, украина, париж, марин ле пен, дмитрий медведев, politico, auchan, ашан
Мировая экономика, ФРАНЦИЯ, УКРАИНА, Париж, Марин Ле Пен, Дмитрий Медведев, Politico, Auchan, Ашан
У Франции больше нет денег на помощь Украине, заявила Ле Пен
Ле Пен заявила, что Франция больше не может финансово помогать Украине
ПАРИЖ, 24 сен – ПРАЙМ. Франция находится в чрезвычайном финансовом положении, Париж больше не может финансово помогать Украине, заявила кандидат в президенты, глава парламентской фракции "Национальное объединение" Марин Ле Пен.
"Мы больше не можем финансово помогать Украине… У нас нет на это средств. Ни для кого не секрет, что сейчас Франция находится в чрезвычайном финансовом положении", - сказала она, выступая на мероприятии Politico.
Ранее Ле Пен обвинила Россию якобы во враждебных действиях в связи с решением Москвы передать под временное управление активы французского ритейлера Auchan (бренд "Ашан"), швейцарского производителя продуктов питания Nestle и французской логистической группы FM Logistic.
Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев, комментируя ее обвинения, заявил, что партия Ле Пен стала типичной европейской русофобской партией.