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Гросси может посетить Россию до конца года, заявил Ульянов
Гросси может посетить Россию до конца года, заявил Ульянов - 24.09.2026, ПРАЙМ
Гросси может посетить Россию до конца года, заявил Ульянов
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси может посетить Россию до конца года, заявил постпред РФ при международных организациях | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T12:50+0300
2026-09-24T12:50+0300
2026-09-24T12:50+0300
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магатэ
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси может посетить Россию до конца года, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Я уверен, что новые контакты на территории Российской Федерации будут иметь место. Может быть даже до нового года", - сказал Ульянов на брифинге в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
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газ, россия, вена, михаил ульянов, рафаэль гросси, магатэ
Газ, РОССИЯ, Вена, Михаил Ульянов, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ
Гросси может посетить Россию до конца года, заявил Ульянов
Постпред России в Вене Ульянов: глава МАГАТЭ Гросси может посетить Россию до конца года