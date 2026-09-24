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Гросси может посетить Россию до конца года, заявил Ульянов

Гросси может посетить Россию до конца года, заявил Ульянов - 24.09.2026, ПРАЙМ

Гросси может посетить Россию до конца года, заявил Ульянов

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси может посетить Россию до конца года, заявил постпред РФ при международных организациях | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T12:50+0300

2026-09-24T12:50+0300

2026-09-24T12:50+0300

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магатэ

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси может посетить Россию до конца года, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Я уверен, что новые контакты на территории Российской Федерации будут иметь место. Может быть даже до нового года", - сказал Ульянов на брифинге в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

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газ, россия, вена, михаил ульянов, рафаэль гросси, магатэ