Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Гросси может посетить Россию до конца года, заявил Ульянов - 24.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260924/magate-873635732.html
Гросси может посетить Россию до конца года, заявил Ульянов
Гросси может посетить Россию до конца года, заявил Ульянов - 24.09.2026, ПРАЙМ
Гросси может посетить Россию до конца года, заявил Ульянов
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси может посетить Россию до конца года, заявил постпред РФ при международных организациях | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T12:50+0300
2026-09-24T12:50+0300
газ
россия
вена
михаил ульянов
рафаэль гросси
магатэ
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873635732.jpg?1790243448
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси может посетить Россию до конца года, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Я уверен, что новые контакты на территории Российской Федерации будут иметь место. Может быть даже до нового года", - сказал Ульянов на брифинге в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
вена
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, россия, вена, михаил ульянов, рафаэль гросси, магатэ
Газ, РОССИЯ, Вена, Михаил Ульянов, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ
12:50 24.09.2026
 
Гросси может посетить Россию до конца года, заявил Ульянов

Постпред России в Вене Ульянов: глава МАГАТЭ Гросси может посетить Россию до конца года

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси может посетить Россию до конца года, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Я уверен, что новые контакты на территории Российской Федерации будут иметь место. Может быть даже до нового года", - сказал Ульянов на брифинге в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
 
ГазРОССИЯВенаМихаил УльяновРафаэль ГроссиМАГАТЭ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала